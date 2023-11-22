Kocaeli'de tüyler ürperten olay! 'Saçların güzelmiş' deyip sınıfta dakikalarca darp ettiler
Kocaeli'de 9'uncu sınıftaki kız öğrencileri arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri, sınıf arkadaşını yere düşürdü, 'çok güzel saçların varmış' diyerek dakikalarca şiddet uyguladı! O anlar, başka bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kayda alındı! Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 22.11.2023
14:40
Akran zorbalığı, çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaştı. Korkunç olay bu kez Kocaeli Derince'de yaşandı.
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Yenikent Mahallesi'nde bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıftaki kız öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
"ÇOK GÜZEL SAÇLARIN VARMIŞ" DEYİP DAKİKALARCA DÖVDÜLER!
Öğrencilerden biri tartışma sırasında, sınıf arkadaşını yere düşürüp, diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı. Ardından da, "Çok güzel saçların varmış senin" diyerek dakikalarca şiddet uyguladı. Darp edilen öğrenci ağlarken sınıfta bulunan başka bir öğrenci ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.
SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI!
Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ve duyulmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okulda yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Derince'de bir okulda meydana gelen akran zorbalığı ve şiddet içeren görüntülerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmış, fail polis ekipleri tarafından alınmıştır.