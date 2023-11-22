Kocaeli’de tüyler ürperten olay! ’Saçların güzelmiş’ deyip sınıfta dakikalarca darp ettiler

"ÇOK GÜZEL SAÇLARIN VARMIŞ" DEYİP DAKİKALARCA DÖVDÜLER!

Öğrencilerden biri tartışma sırasında, sınıf arkadaşını yere düşürüp, diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı. Ardından da, "Çok güzel saçların varmış senin" diyerek dakikalarca şiddet uyguladı. Darp edilen öğrenci ağlarken sınıfta bulunan başka bir öğrenci ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.