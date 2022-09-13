13 Eylül 2022, Salı
Kocaeli’de hayvansever akademisyenin hayatı kabusa döndü! Tehditlerin sonu gelmiyor ‘Ensendeyim’
Kocaeli'de sokak hayvanlarını beslemesi sebebiyle kamyonetinin kaportası kazınarak 'Yemek dökme son uyarı' yazılan öğretim görevlisi Kadir Tekin tekrar tehdit edildi. Tekin'in kamyonetinin kaportasına, 'NBR' yazısı yazılırken, silecek lastikleri kesilip, 'Motorunu seviyor musun? Ensendeyim' yazılı bir not bırakıldı.
Giriş Tarihi: 13.09.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 12:01
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