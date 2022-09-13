Kocaeli’de hayvansever akademisyenin hayatı kabusa döndü! Tehditlerin sonu gelmiyor ‘Ensendeyim’

'SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİĞİMDEN OLUYOR BUNLAR'

Sokak hayvanlarını beslediği için bunları yaşadığını söyleyen Tekin, "Bunları yaşamamın sadece nedeni ağzı olup da dili olmayan canlılara biraz daha dokunabilmeye çalışmak. Bunun ödülü bu olmamalı, cezası zaten olmamalı ve tamamen vicdanen yaptığım bir şey. Şahsın sıkıntısı varsa benimle konuşabilir bu yöntemle hiçbir şey çözülmez. Sırf sokak hayvanlarını beslediğimden oluyor bunlar. Bu sefer de biraz alaycı bir yaklaşım da var. 'NBR' yazması, 'Motorunu seviyor musun? Ensendeyim' gibi şaka anlayışı da var galiba. Ahlaki vicdana hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Eden bulur, adli makamlar gereğini yapacaktır" diye konuştu.