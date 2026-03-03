Kızını boğarak öldürüp intihar süsü vermiş: Cani anne hakkında karar çıktı

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 16:22 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Samsun'da rehber öğretmeni olan öz kızını boğarak öldüren, ardından olayı intihar gibi göstermek adına banyoda bileklerini kesen 61 yaşındaki Sultan Günaydın için mahkeme son sözü söyledi. "Pişmanım" diyen cani anneye hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

8 Nisan 2025 gecesi Samsun'un Atakum ilçesinde yankılanan feryatlar, aslında korkunç bir cinayeti örtbas etme çabasıydı. Komşularına koşan Sultan Günaydın, 34 yaşındaki kızı Tuba Günaydın'ın banyoda bileklerini keserek intihar ettiğini iddia etti. Ancak adli tıp uzmanlarının otopsi masasındaki incelemesi, kan donduran cinayeti gün yüzüne çıkardı.

"BOYUN KIRIĞI" PLANI BOZDU İlk bakışta bir intihar vakası gibi dosyalanan olay, otopside yön değiştirdi. Genç öğretmenin boğulmaya bağlı olarak boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Ortaya çıkan gerçek kan dondurucuydu. Anne Sultan Günaydın, önce kızını boğarak nefessiz bırakmış, ardından cinayete intihar süsü vermek için kurbanının bileklerini keserek banyoya bırakmıştı.

ŞEHİT KARDEŞİNİN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ Hayatını kaybeden Tuba Günaydın'ın hüzünlü hikayesi ise yürekleri bir kez daha dağladı. 2021 yılında ağabeyini Hakkari'de şehit veren genç öğretmen, yaşadığı psikolojik travmaların ardından görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirmişti. Şehit yakını kontenjanından Samsun'a atanan genç kadın, sığındığı ana kucağında hayatından oldu.

"KEŞKE OLMASAYDI" DEDİ AMA YETMEDİ Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık avukatı "meşru müdafaa" savunması yaparak olayın bir saldırıdan korunma amacıyla gerçekleştiğini iddia etti. SEGBİS ile duruşmaya katılan anne Sultan Günaydın ise son savunmasında, "Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için özür diliyorum. Pişmanım, keşke olmasaydı" dedi. Ancak mahkeme heyeti, kendi kızını savunmasız haldeyken katleden ve ardından delilleri karartmaya çalışan anneye hiçbir takdir indirimi uygulamadı. Sultan Günaydın, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.