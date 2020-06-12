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Kızılırmak’ta can veren çocuklara veda! Baba ve amca Türkiye’nin yüreğini dağladı

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğularak ölen kardeşler Kadir Yağmur (10) ve Mahmut Yağmur (12) memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verildi. Baba Muhittin Yağmur'un 2 evladının yan yana koyulan tabutlarını tutarak feryat ettiği cenazede amca İbrahim Yağmur, yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önüne diz çökerek Kürtçe ağıtlar yaktı.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 15:20
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Kızılırmak’ta can veren çocuklara veda! Baba ve amca Türkiye’nin yüreğini dağladı GALERİ DEVAM EDİYOR

Mevsimlik işçi olarak Sivas'a giden Yağmur ailesinin çocukları Kadir-Mahmut Yağmur kardeşler, dün serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğuldu.

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Kızılırmak’ta can veren çocuklara veda! Baba ve amca Türkiye’nin yüreğini dağladı

2 kardeşin cenazeleri, bugün memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirilerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Kızılırmak’ta can veren çocuklara veda! Baba ve amca Türkiye’nin yüreğini dağladı

Küçük kardeşler için Kırmızıpınar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Emniyet Amiri Fatih Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Akif Demir ve İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç ile acılı aile katıldı.

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Kızılırmak’ta can veren çocuklara veda! Baba ve amca Türkiye’nin yüreğini dağladı

Amca İbrahim Yağmur, yeğenlerini camiye getiren cenaze arabasını kollarını açıp karşıladı. Ardından da cenaze aracının önünde diz çöküp Kürtçe ağıtlar yaktı.

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Kızılırmak’ta can veren çocuklara veda! Baba ve amca Türkiye’nin yüreğini dağladı

Yakınlarının yardımıyla ayakta duran baba Muhittin Yağmur ise 2 evladının yan yana koyulan tabutlarını tutarak gözyaşı döktü.