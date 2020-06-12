Kızılırmak’ta can veren çocuklara veda! Baba ve amca Türkiye’nin yüreğini dağladı

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğularak ölen kardeşler Kadir Yağmur (10) ve Mahmut Yağmur (12) memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verildi. Baba Muhittin Yağmur'un 2 evladının yan yana koyulan tabutlarını tutarak feryat ettiği cenazede amca İbrahim Yağmur, yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önüne diz çökerek Kürtçe ağıtlar yaktı.