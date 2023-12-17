Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...

Bebek sahibi olmak, ailelerin hayatlarında unutulmaz bir dönemi başlatırken, bebeğin ismi seçiminde de titizlikle davranılır. Her yıl değişen eğilimler ve kültürel etkenler, bebek isim seçimlerini etkiler. Bu yılın sonlarına yaklaşılırken, ebeveynlerin hangi isimlere daha fazla ilgi gösterdiği büyük bir merak konusu haline geldi. İşte bu yılın en çok tercih edilen isimleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.12.2023 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL