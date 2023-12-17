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Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...

Bebek sahibi olmak, ailelerin hayatlarında unutulmaz bir dönemi başlatırken, bebeğin ismi seçiminde de titizlikle davranılır. Her yıl değişen eğilimler ve kültürel etkenler, bebek isim seçimlerini etkiler. Bu yılın sonlarına yaklaşılırken, ebeveynlerin hangi isimlere daha fazla ilgi gösterdiği büyük bir merak konusu haline geldi. İşte bu yılın en çok tercih edilen isimleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2023 13:13
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Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...

Bir bebeğin dünyaya gelmesi, ailenin hayatında unutulmaz bir dönemin başlangıcını simgeler. Bu özel gün, sadece bir ailenin büyümesiyle kalmaz, aynı zamanda bebeğe verilecek ismin seçimiyle de anlam kazanır. Bebek isimleri, kişinin yaşamı boyunca taşıyacağı bir kimlik oluştururken, aynı zamanda aile için de özel bir anlam taşır.

İŞTE 2023'ÜN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK/KIZ BEBEK İSİMLERİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...

EN ÇOK HANGİ İSİMLER VERİLDİ?

Türkiye'de kız çocukları için en çok tercih edilen isimler arasında yer alan Zeynep ismi her dönem olduğu gibi 2023 yılında da zirvede yer aldı. 2022 yılında 8 bin 870 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken 2023 yılında 8,876 bebek yine Zeynep ismini aldı.

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Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...

Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimlerin zirvesinde 2022 yılında 8 bin 366 bebeğe, 2023 yılında ise 8,332 bebeğe verilen Alparslan ismi yer aldı.

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Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...

Kız bebeklere verilen isimlerde Zeynep ismini takip eden isimler 6,845 ile Asel ismi ve 6,830 ile Defne ismi oldu.

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Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...

Erkek bebeklerde ise Yusuf ismi 6,370 defa Miraç ismi de 5,043 defa tercih edilen diğer isimler arasında yer aldı.