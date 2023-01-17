17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kız arkadaşına attığı WhatsApp mesajına babası cevap verdi 💬 Heyecanından öyle bir şey yaptı ki...

Kız arkadaşına attığı WhatsApp mesajına babası cevap verdi 💬 Heyecanından öyle bir şey yaptı ki...

WhatsApp son dönemlerin en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yapılan konuşmaların bazıları sosyal medyayı sallıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı bazı sohbetler görenleri hüzünlendiriyor. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç babasının cevap vermesiyle şoke olurken, heyecanından dershaneci rolüne girip burs verdi.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 05:57
  • 1
  • 107
Kız arkadaşına attığı WhatsApp mesajına babası cevap verdi 💬 Heyecanından öyle bir şey yaptı ki...

Son zamanların en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alan WhatsApp'ta gün içinde birçok komik mesajlaşmalar yaşanıyor. Arkadaşlar arasındaki konuşmaların bazıları sosyal medyada paylaşılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 107
Kız arkadaşına attığı WhatsApp mesajına babası cevap verdi 💬 Heyecanından öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyaya düşen komik WhatsApp konuşmaları kimilerini güldürüken kimilerini de hüzünlendiriyor.

  • 3
  • 107
Kız arkadaşına attığı WhatsApp mesajına babası cevap verdi 💬 Heyecanından öyle bir şey yaptı ki...

Özellikle Türkiye'de WhatsApp'ta yapılan komik sohbetler ise sosyal medyaya yansıdı.

  • 4
  • 107
Kız arkadaşına attığı WhatsApp mesajına babası cevap verdi 💬 Heyecanından öyle bir şey yaptı ki...

İşte son örneği, sevgilisine yazan genç adamın cevap veren baba ile sohbeti.

İŞTE O DİYALOGLAR

  • 5
  • 107
Kız arkadaşına attığı WhatsApp mesajına babası cevap verdi 💬 Heyecanından öyle bir şey yaptı ki...