Kız arkadaşına attığı WhatsApp mesajına babası cevap verdi 💬 Heyecanından öyle bir şey yaptı ki...

WhatsApp son dönemlerin en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yapılan konuşmaların bazıları sosyal medyayı sallıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı bazı sohbetler görenleri hüzünlendiriyor. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç babasının cevap vermesiyle şoke olurken, heyecanından dershaneci rolüne girip burs verdi.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 05:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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