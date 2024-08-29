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Kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi 💬 Korkudan dershane personeline döndü

Son dönemlerin en çok kullanılan mesajlaşma programlarının başında WhatsApp yer alıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yapılan konuşmaların bazıları sosyal medyayı sallıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı bazı sohbetler görenleri hüzünlendiriyor. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç babasının cevap vermesiyle şoke olurken, heyecanından dershaneci rolüne girip burs verdi.

Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:14
Kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi 💬 Korkudan dershane personeline döndü

Son zamanların en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer alan WhatsApp'ta gün içinde birçok komik mesajlaşmalar yaşanıyor. Arkadaşlar arasındaki konuşmaların bazıları sosyal medyada paylaşılıyor.

Kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi 💬 Korkudan dershane personeline döndü

Sosyal medyaya düşen komik WhatsApp konuşmaları kimilerini güldürüken kimilerini de hüzünlendiriyor.

Kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi 💬 Korkudan dershane personeline döndü

Özellikle Türkiye'de WhatsApp'ta yapılan komik sohbetler ise sosyal medyaya yansıdı.

Kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi 💬 Korkudan dershane personeline döndü

İşte son örneği, sevgilisine yazan genç adamın cevap veren baba ile sohbeti.

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Kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi 💬 Korkudan dershane personeline döndü