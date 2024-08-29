29 Ağustos 2024, Perşembe
Kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi 💬 Korkudan dershane personeline döndü
Son dönemlerin en çok kullanılan mesajlaşma programlarının başında WhatsApp yer alıyor. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulamada yapılan konuşmaların bazıları sosyal medyayı sallıyor. Eğlenceli konuşmaların dışında üzüntülerin de yaşandığı bazı sohbetler görenleri hüzünlendiriyor. Kız arkadaşına mesaj yazan bir genç babasının cevap vermesiyle şoke olurken, heyecanından dershaneci rolüne girip burs verdi.
Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:14