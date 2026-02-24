CANLI YAYIN
Kız arkadaş tuzağı: Çinli iş adamını diri diri gömmüşler

ahaber.com.tr

Çinli iş adamı cinayetinde vahşetin boyutu film senaryolarını aratmıyor. Yong Wang'ın kız arkadaşı tarafından yemeğe çıkarıldığı sırada infaz ekibi tarafından pusu kurularak kaçırıldığı ortaya çıktı. Arnavutköy'de toprağa dik şekilde cesedi bulunan Wang'ın ön otopsi raporu ise kan dondurdu: Gömüldüğünde sağ olabilir!

İstanbul Arnavutköy'de Çinli iş adamı Yong Wang'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa dik olarak gömülü bulunmuştu. Dehşet veren olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. İşte Şangay-İstanbul-Pekin üçgenindeki o korkunç cinayetin bütün ayrıntıları...

YATIRIM İÇİN GELMİŞTİ, HEDEF OLDU

Çinli iş adamı Yong Wang, 23 Kasım 2025 tarihinde sosyal medya alanında yatırım yapmak amacıyla İstanbul'a geldi. Wang hakkında 24 Ocak 2026 tarihinde avukatı tarafından resmi kayıp başvurusunda bulunuldu.

YANILTICI MESAJ: "BATUM'A GİDİYORUM"

İhbarcı avukat, 20 Ocak'tan itibaren Wang'a ulaşamadığını ancak telefonundan şüpheli bir mesaj geldiğini belirtti. Mesajda, "3 Kamboçyalı arkadaşım ile Batum'a iş görüşmesi yapmaya gidiyorum. Beni merak etme" yazıyordu. Polis, bu mesajın hedef şaşırtmak için atıldığını belirledi.

RESTORANDA "KIZ ARKADAŞ" TUZAĞI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarında Wang'ın Çin'den gelen kız arkadaşı Shuyang Liu ile Fatih'te lüks bir restoranda yemek yediğini tespit etti. Görüntülerde genç kadının sürekli telefonla birilerine bilgi aktardığı görüldü.

PUSU KURUP ZORLA KAÇIRDILAR

Restoran çıkışında pusu kuran 4 kişilik ekip, Wang ve kız arkadaşı aracın yanına geldiği an saldırıya geçti. Wang zorla bir araca bindirilerek kaçırılırken, yanındaki kız arkadaşının duruma hiçbir müdahale etmediği ve soğukkanlılığını koruduğu öğrenildi.

ŞANGAY'DAN GELEN İNFAZ EKİBİ

Kaçırma olayını gerçekleştiren 4 erkek şüphelinin 16 Ocak 2026'da Şangay'dan İstanbul'a geldikleri ve cinayetin ardından 21 Ocak'ta Pekin'e uçtukları belirlendi. Wang'ı tuzağa çeken Shuyang Liu'nun ise 19 Ocak'ta gelip olaydan bir gün sonra ülkeden ayrıldığı saptandı.

GPS KAYITLARI MEZAR YERİNİ ELE VERDİ

Şüphelilerin kiraladığı aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis, Arnavutköy Baklalı köyü mevkiinde hareketlilik saptadı. 18 Ocak'ta bölgede 50 dakikalık bir "hazırlık" yapıldığı, cinayet günü olan 20 Ocak'ta ise aynı alanda 17 dakika kalındığı belirlendi.

TOPRAĞA DİK BİR ŞEKİLDE GÖMÜLÜ BULUNDU

İzleri takip eden dedektifler, arazide çamurlu kazma ve kürekler buldu. İş makinesiyle yapılan kazıda, iş adamı Yong Wang'ın cesedi 30 Ocak günü toprağa dik bir vaziyette gömülmüş halde çıkarıldı.

ÖN RAPOR: "GÖMÜLDÜĞÜNDE SAĞ OLABİLİR"

Adli Tıp Kurumu'nun ilk ön otopsi değerlendirmesinde sarsıcı bir detaya ulaşıldı. Wang'ın kafasında sert cisim izi tespit edilirken, boğulmaya bağlı ölümün gerçekleştiği ancak talihsiz adamın toprağa gömüldüğünde sağ olma ihtimalinin bulunduğu değerlendirildi.

KRİPTO PARA CÜZDANI BOŞALTILDI

Cinayetin temel sebebinin maktulün kripto para varlıkları olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin Wang'ın telefonunu ve cüzdanını ele geçirdikleri, avukatın beyanına göre de hesaplardan yüklü miktarda para çıkışı olduğu kesinleşti.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞLER: INTERPOL DEVREDE

Aynı ekibin 6 Aralık 2025'te de İstanbul'a gelip keşif yaptığı ancak site güvenliği fark edince döndüğü ortaya çıktı. Aralarında Shuyang Liu'nun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarıldı. Zanlıların Çin'de yakalandığı öne sürüldü.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

  • Yong Wang ne zaman kayboldu ve bulundu? Yong Wang 20 Ocak 2026 tarihinde kaçırılmış, cansız bedeni ise 30 Ocak tarihinde Arnavutköy'de bulunmuştur.
  • Cinayetin nedeni nedir? Cinayetin iş adamının kripto para cüzdanındaki varlıkları ele geçirmek amacıyla işlendiği ve hesaplarından para çıkışı yapıldığı saptanmıştır.
  • Şüpheliler kimler? Olayla ilgili Shuyang Liu, Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qin ve Chadong Wang isimli 5 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır.
  • Maktul nasıl gömülmüş? Maktul, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde, kazılan bir çukura toprağa dik (dikey) vaziyette gömülü olarak bulunmuştur.
  • Ölüm anıyla ilgili doktor raporu ne diyor? Ön otopside ölümün boğulmaya bağlı olduğu, ancak maktulün toprağa gömüldüğünde henüz hayatta olma (sağ olma) ihtimalinin bulunduğu belirtilmiştir.
