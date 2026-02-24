Kız arkadaş tuzağı: Çinli iş adamını diri diri gömmüşler

Çinli iş adamı cinayetinde vahşetin boyutu film senaryolarını aratmıyor. Yong Wang'ın kız arkadaşı tarafından yemeğe çıkarıldığı sırada infaz ekibi tarafından pusu kurularak kaçırıldığı ortaya çıktı. Arnavutköy'de toprağa dik şekilde cesedi bulunan Wang'ın ön otopsi raporu ise kan dondurdu: Gömüldüğünde sağ olabilir!

İstanbul Arnavutköy'de Çinli iş adamı Yong Wang'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa dik olarak gömülü bulunmuştu. Dehşet veren olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. İşte Şangay-İstanbul-Pekin üçgenindeki o korkunç cinayetin bütün ayrıntıları...

YATIRIM İÇİN GELMİŞTİ, HEDEF OLDU Çinli iş adamı Yong Wang, 23 Kasım 2025 tarihinde sosyal medya alanında yatırım yapmak amacıyla İstanbul'a geldi. Wang hakkında 24 Ocak 2026 tarihinde avukatı tarafından resmi kayıp başvurusunda bulunuldu.

YANILTICI MESAJ: "BATUM'A GİDİYORUM" İhbarcı avukat, 20 Ocak'tan itibaren Wang'a ulaşamadığını ancak telefonundan şüpheli bir mesaj geldiğini belirtti. Mesajda, "3 Kamboçyalı arkadaşım ile Batum'a iş görüşmesi yapmaya gidiyorum. Beni merak etme" yazıyordu. Polis, bu mesajın hedef şaşırtmak için atıldığını belirledi.

RESTORANDA "KIZ ARKADAŞ" TUZAĞI Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarında Wang'ın Çin'den gelen kız arkadaşı Shuyang Liu ile Fatih'te lüks bir restoranda yemek yediğini tespit etti. Görüntülerde genç kadının sürekli telefonla birilerine bilgi aktardığı görüldü.