12 Eylül 2024, Perşembe
Kıyamete adım adım gidiyoruz: 28 Eylül deyip bir bir anlattı!
Kıyamet senaryolarının merkezinde, 18 aylık bir süreçte meydana gelen dört adet ay tutulmasından sonuncusunun 28 Eylül'de gerçekleşmesi yer alıyor. Rahip Efraid Rodriguez kanlı ay tutulmasında çarpacak bir asteroid ile birlikte yaşanacak 12 büyüklüğünde depremle büyük yıkımların olacağını yıllar önce anlattı. İfadeleri tüylerinizi dikan diken ederken bu kıyamet senaryosunun gerçekliği hakkında NASA detayları paylaştı.
Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:04