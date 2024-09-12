Kıyamete adım adım gidiyoruz: 28 Eylül deyip bir bir anlattı!

Kanlı Ay Kehaneti: Bilimsel Perspektif

Kanlı Ay Kehaneti, son yıllarda dikkat çeken ve kıyamet senaryolarıyla ilişkilendirilen bir kenar teori olarak kabul ediliyor. Ay tutulmaları, doğal astronomik olaylardır ve felaketlerle bağlantılı olduklarına dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Uzmanlar, ay tutulmalarının doğal bir fenomen olduğunu ve kıyamet senaryolarıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Rahip Rodriguez'in kehaneti, tarihteki ilk kıyamet tahmini değil. Çeşitli bireyler ve gruplar, göksel olaylar veya kutsal metinlerle ilişkilendirerek Dünya'nın sonunu öngörmüşlerdir. Bu tahminlerin çoğu gerçekleşmemiştir ve bu da bu tür öngörülerin güvenilirliğini zayıflatmaktadır.