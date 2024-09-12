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Kıyamete adım adım gidiyoruz: 28 Eylül deyip bir bir anlattı!

Kıyamet senaryolarının merkezinde, 18 aylık bir süreçte meydana gelen dört adet ay tutulmasından sonuncusunun 28 Eylül'de gerçekleşmesi yer alıyor. Rahip Efraid Rodriguez kanlı ay tutulmasında çarpacak bir asteroid ile birlikte yaşanacak 12 büyüklüğünde depremle büyük yıkımların olacağını yıllar önce anlattı. İfadeleri tüylerinizi dikan diken ederken bu kıyamet senaryosunun gerçekliği hakkında NASA detayları paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:04
Kıyamete adım adım gidiyoruz: 28 Eylül deyip bir bir anlattı!

Doomsday (kıyamet) teorisyenleri, 28 Eylül 2024'te Dünya'nın sonunun geleceğini iddia ediyor. Bu tahmin, "Kanlı Ay Kehaneti" ve Rahip Efraid Rodriguez'in öngördüğü bir asteroid çarpmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak, bu iddiaların bilimsel bir temele dayanmadığı vurgulanıyor.

Kıyamete adım adım gidiyoruz: 28 Eylül deyip bir bir anlattı!

Kanlı Ay Kehaneti ve Asteroid Korkusu

Kıyamet senaryolarının merkezinde, 18 aylık bir süreçte meydana gelen dört adet ay tutulmasından sonuncusunun 28 Eylül'de gerçekleşmesi yer alıyor. Kanlı ayların bu tarihte görünmesi, bazı teorisyenlerin felaket öngörülerini körüklüyor. Rahip Efraid Rodriguez, Porto Riko'ya bir asteroid çarpması ve bunun sonucunda meydana gelecek büyük çaplı bir depreme dair öngörülerde bulunuyor. Rodriguez, bu çarpmanın 12 büyüklüğünde bir sarsıntıya yol açacağını ve büyük yıkımlara neden olacağını savunuyor.

Kıyamete adım adım gidiyoruz: 28 Eylül deyip bir bir anlattı!

NASA'nın Kesin Reddedilişi

NASA, bu kıyamet tahminlerini kesin bir dille reddetti. NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri ofisinin yöneticisi Paul Chodas, 28 Eylül'de veya yakın bir gelecekte Dünya'ya çarpacak bir asteroid için bilimsel kanıt veya veri bulunmadığını açıkladı. NASA'nın sürekli izleme sistemleri, çarpışma yolunda olan herhangi bir gök cismi tespit etmedi. Eğer böyle büyük bir tehlike mevcut olsaydı, önceden fark edilirdi.

Kıyamete adım adım gidiyoruz: 28 Eylül deyip bir bir anlattı!

Kanlı Ay Kehaneti: Bilimsel Perspektif

Kanlı Ay Kehaneti, son yıllarda dikkat çeken ve kıyamet senaryolarıyla ilişkilendirilen bir kenar teori olarak kabul ediliyor. Ay tutulmaları, doğal astronomik olaylardır ve felaketlerle bağlantılı olduklarına dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Uzmanlar, ay tutulmalarının doğal bir fenomen olduğunu ve kıyamet senaryolarıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Rahip Rodriguez'in kehaneti, tarihteki ilk kıyamet tahmini değil. Çeşitli bireyler ve gruplar, göksel olaylar veya kutsal metinlerle ilişkilendirerek Dünya'nın sonunu öngörmüşlerdir. Bu tahminlerin çoğu gerçekleşmemiştir ve bu da bu tür öngörülerin güvenilirliğini zayıflatmaktadır.

Kıyamete adım adım gidiyoruz: 28 Eylül deyip bir bir anlattı!

Porto Riko'nun Rolü ve Spekülasyonlar

Rodriguez'in vizyonunda Porto Riko'ya odaklanması, bu adanın son yıllarda yaşadığı büyük doğal afetlerden kaynaklanıyor olabilir. Ancak, bu öngörüler spekülatif ve bilimsel bir temele dayanmıyor. Porto Riko'nun böyle bir felaketin merkezi olarak gösterilmesi, sadece spekülasyonlardan ibarettir.

Tahmin edilen tarih yaklaştıkça, kamuoyunun ilgisi ve kaygısı artabilir. Bu tür iddiaları değerlendirirken güvenilir kaynaklara ve bilimsel kanıtlara başvurmak önemlidir. Kıyamet senaryoları rahatsız edici olabilir, ancak NASA ve diğer saygın kuruluşlardan gelen destekleyici verilerin eksikliği, rahatlatıcı bir etki sağlayabilir. Rahip Efraid Rodriguez ve diğer kıyamet teorisyenlerinin 28 Eylül 2024'te Dünya'nın sonu hakkında yaptıkları iddialar, bilimsel temele dayanmıyor ve bu tür tahminlere eleştirel bir gözle yaklaşmak önemlidir.