Kışın ortasında deniz keyfi: Sıcak havayı fırsat bilenler soluğu dünyaca ünlü plajda aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na akın ederek dondurucu soğukların yaşandığı Mart ayında denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mart ayının başında kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaşmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na akın ederek adeta bir yaz gününü yaşadı. İşte o sıcak anlardan kareler... KIŞIN ORTASINDA DENİZ KEYFİ

SAHİLE AKIN ETTİLER Türkiye'nin pek çok noktasında soğuk hava etkisini sürdürürken, Alanya'da termometreler 18 dereceyi gösterdi. Deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı görenler sabahın erken saatlerinden itibaren sahil yoluna döküldü.

DÜNYACA ÜNLÜ PLAJDA DENİZ KEYFİ Konumu ve altın sarısı kumuyla bilinen Kleopatra Plajı kış aylarının ardından Mart'ın ilk günlerinde de cesur yüzücüleri ağırladı. Bazı vatandaşlar serin sulara kendini bırakırken, bazıları ise sadece güneşlenerek D vitamini depoladı.

"BURASI BİR BAŞKA GÜZEL" Sahilde güneşin tadını çıkaran 55 yaşındaki Hüseyin Tufan, Alanya'nın büyüleyici atmosferini şu sözlerle anlattı: "Bugün 2 Mart ve dışarıda harika bir hava var. Deniz mükemmel görünüyor. Mersin'den buraya taşındık ve her gün şükrediyoruz. Herkesi bu güzelliği görmeye bekleriz."