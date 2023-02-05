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Haberler Galeri Kişi başı hac fiyatları ne kadar? Diyanet HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Kişi başı hac fiyatları ne kadar? Diyanet HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. 2023 yılında Hacca gidecekler ilk olarak ön başvuru kayıt işlemlerini tamamladı. Koronavirüs pandemisi ardından ilk başvurular 5-31 Ocak tarihleri arasında alındı. Hac kura çekim tarihi ne zaman? İşte, kura tarihi ve hac fiyatları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.02.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 16:30
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Kişi başı hac fiyatları ne kadar? Diyanet HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Hac kura tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Başvurular, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl alınmamıştı. Koronavirüs salgınından ardından ilk başvurular 5-31 Ocak tarihleri arasında alındı. Hac görevini yerine getirecek hacı adayları, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Kişi başı hac fiyatları ne kadar? İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kişi başı hac fiyatları ne kadar? Diyanet HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek.

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Kişi başı hac fiyatları ne kadar? Diyanet HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

HAC FİYATLARI KİŞİ BAŞI NE KADAR?

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor.



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Kişi başı hac fiyatları ne kadar? Diyanet HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

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Kişi başı hac fiyatları ne kadar? Diyanet HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası