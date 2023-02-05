Kişi başı hac fiyatları ne kadar? Diyanet HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. 2023 yılında Hacca gidecekler ilk olarak ön başvuru kayıt işlemlerini tamamladı. Koronavirüs pandemisi ardından ilk başvurular 5-31 Ocak tarihleri arasında alındı. Hac kura çekim tarihi ne zaman? İşte, kura tarihi ve hac fiyatları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.02.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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