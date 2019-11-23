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Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…

En güzel Öğretmenler Günü şiirleri bu özel günü kutlamak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini bir şiirle mutlu etmek isteyenler, Öğretmenler Günü şiirleri hakkında araştırma yapıyor. Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri gündem oldu. Haberimizden sizler için derlediğimiz 2, 4 ve 8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirlerine ulaşabilir ve bu şiirleri SMS, Whatsapp veya sosyal medya yoluyla paylaşabilirsiniz. İşte, en güzel anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri…

Giriş Tarihi: 23.11.2019 19:11 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 19:14
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Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…
Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…

Öğretmenler Günü şiirleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirlerini paylaşmak isteyen öğrenciler ve veliler, en değerli meslek gruplarından birisi olan öğretmenlere hoş bir mesaj göndermek istiyor. Haberimizden 2,4 ve 8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirlerini bulabilir ve bu şiirleri öğretmenlerle paylaşabilirsiniz. Bu anlamlı günde öğretmenlere şiirler ve mesajlar gönderileceği gibi aynı zamanda hediyeler de alınacak. İşte, en anlamlı ve güzel 2019 Öğretmenler Günü şiirleri!

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Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…
Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ!

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

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Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…
Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…

Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne, baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın.

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Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…
Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…

BENİM CANIM ÖĞRETMENİM ŞİİRİ

Birçok şeyler öğrettin,

Yaramazlıklarıma sabrettin,

Hatalarımı düzelttin,

Benim Canım Öğretmenim.

Sen bir gül gibisin,

Bize hep gülümsersin,

Bilirim bizi seversin,

Benim Canım Öğretmenim.

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Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…
Kısa uzun Öğretmenler Günü şiirleri! 2-4-8 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri…

Atatürk'ü översin,

Onu örnek alın dersin,

En iyi olmamızı istersin,

Benim Canım Öğretmenim.

Birbirinizi sevin dersin,

Hepimizi seversin,

Barışın güzel olduğunu söylersin,

Benim Canım Öğretmenim