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Kış lastiği uygulama tarihi: 2020'de kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği uygulama tarihi, ekim ayının gelmesi ile birlikte merak edilmeye başlandı. Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması her yıl aynı tarihlerde gerçekleştiriliyor. İllerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulun kış lastiği uygulaması ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldı. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte 2020 kış lastiği uygulama tarihi...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 13:20
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Kış lastiği uygulama tarihi: 2020'de kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği ne zaman takılacak? Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları zorunlu tutuluyor. Havaların yavaş yavaş soğuması ile birlikte vatandaşlar kış lastiği konusunda araştırmalara başladılar. Soğuk havanın oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 2020'de kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte kış lastiği uygulama tarihi...

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Kış lastiği uygulama tarihi: 2020'de kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

2020 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği uygulaması her sene 1 Aralık'ta başlıyor. Bu sene de 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek.

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Kış lastiği uygulama tarihi: 2020'de kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 2020 yılı içerisinde 625 lira ceza kesilmişti. Yeni dönemde cezanın artıp artmayacağı henüz bilinmiyor.

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Kış lastiği uygulama tarihi: 2020'de kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

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Kış lastiği uygulama tarihi: 2020'de kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.