Kış lastiği uygulama tarihi: 2020'de kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği uygulama tarihi, ekim ayının gelmesi ile birlikte merak edilmeye başlandı. Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması her yıl aynı tarihlerde gerçekleştiriliyor. İllerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulun kış lastiği uygulaması ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldı. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte 2020 kış lastiği uygulama tarihi...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 13:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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