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Haberler Galeri Kış erken geldi! Tipi şeklinde aniden bastıran kar yolları kapattı | 2 il arası yol trafiğe kapandı

Kış erken geldi! Tipi şeklinde aniden bastıran kar yolları kapattı | 2 il arası yol trafiğe kapandı

Son dakika haberi: Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı. Sürücüler mahsur kaldıklarını ifade ederken, Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkiinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattığı bildirildi. Bölgeden yeni görüntüler...

İHA
Giriş Tarihi: 26.09.2021 01:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 01:29
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Kış erken geldi! Tipi şeklinde aniden bastıran kar yolları kapattı | 2 il arası yol trafiğe kapandı

Kış erken geldi. İki il arasında aniden başlayan kar yağışı kısa sürede tipi şeklinde etkisini arttırarak yolları beyaza bürüdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kış erken geldi! Tipi şeklinde aniden bastıran kar yolları kapattı | 2 il arası yol trafiğe kapandı

Yoğun fırtına ve Kar sebebiyle Sahara geçidinde onlarca tır yolda mahsur kaldı. Ardahan'ı Artvin'in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili oldu.

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Kış erken geldi! Tipi şeklinde aniden bastıran kar yolları kapattı | 2 il arası yol trafiğe kapandı

ONLARCA TIR MAHSUR KALDI

Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca tır yolda mahsur kaldı. Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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Kış erken geldi! Tipi şeklinde aniden bastıran kar yolları kapattı | 2 il arası yol trafiğe kapandı

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Tipi ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri, ''Burada mahsur kaldık. Bizleri kimse uyarmadı. İkaz edecek kimse yoktu. Zincirimizde yok, mahsur kaldık. Olduğumuz yerde kıpırdayamıyoruz. 25 Eylül'de maalesef yolda mahsur kaldık.

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Kış erken geldi! Tipi şeklinde aniden bastıran kar yolları kapattı | 2 il arası yol trafiğe kapandı

Kendi imkanlarımızla buraya kadar gelebildik ama buradan öbür tarafa gidemiyoruz. Yaklaşık 2 saattir burada yardım bekliyoruz maalesef.''