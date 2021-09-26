Kış erken geldi! Tipi şeklinde aniden bastıran kar yolları kapattı | 2 il arası yol trafiğe kapandı

Son dakika haberi: Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı. Sürücüler mahsur kaldıklarını ifade ederken, Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkiinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattığı bildirildi. Bölgeden yeni görüntüler...

İHA Giriş Tarihi: 26.09.2021 01:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 01:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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