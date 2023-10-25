HaberlerGaleriKış aylarında kıyafetlerinizi hızlı kurutabilmeniz için pratik tüyolar! Kuruma süresini yüzde 40 azaltıyor…
Kış aylarında kıyafetlerinizi hızlı kurutabilmeniz için pratik tüyolar! Kuruma süresini yüzde 40 azaltıyor…
Özellikle ev hanımlarının kış aylarında karşılaştığı en büyük sorunların başında çamaşır kurutma problemi geliyor. Sıcaklıkların düşmesi ve nem oranın artması ile oldukça geç kuruyan çamaşırlarınızı yüzde 40 daha hızlı kurutabileceğiniz yöntemleri sizler için listeledik. İşte merak edilen o yöntemler…