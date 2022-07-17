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Kırşehir’de bulundu… 50 kilo ağırlığında! ”Önce taş diye düşündüm fakat…”

Kırşehir'de Taner Ünsal adlı vatandaş, köy arazisinde hemen hemen 50 kilo ağırlığında bir taş buldu. Ünsal, başta taş diye düşündüğünü ancak biraz inceledikten sonra taşta değişiklik olduğunu gördüğünü dile getirdi. Ünsal, mıknatıs da tutan, içeriğinde pek çok madenin olduğunu düşündüğü taşı incelenmesi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne yolladı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.07.2022 16:22
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Kırşehir’de bulundu… 50 kilo ağırlığında! ”Önce taş diye düşündüm fakat…”

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde 50 kilo ağırlığında bir taş bulan Taner Ünsal, içinde çeşit çeşit madenlerin olduğunu düşündüğü taşı inceleme yapılması için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne yolladı.

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Kırşehir’de bulundu… 50 kilo ağırlığında! ”Önce taş diye düşündüm fakat…”

Taner Ünsal, pek çok bileşenler içerdiğini düşündüğü taşı köy arazisinde bulduğunu dile getirdi.

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Kırşehir’de bulundu… 50 kilo ağırlığında! ”Önce taş diye düşündüm fakat…”

"İNCELEDİKTEN SONRA TAŞTA DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Ünsal, "Önce taş diye düşündüm fakat biraz inceledikten sonra taşta değişiklik olduğunu gördüm. Taş olarak düşündüğüm şey yaklaşık 50 kilogram civarında" dedi.

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Kırşehir’de bulundu… 50 kilo ağırlığında! ”Önce taş diye düşündüm fakat…”

"ÜZERİNDE İNCELEME YAPTIM"

Taş üzerinde inceleme yaptığını ve taşın bir bölümünü kırdığını söyleyen Ünsal, "Kırılan bölümün yaptığım internet araştırmalarına göre maden olduğunu düşünüyorum. Taş üzerinde her çeşit metal var, mıknatıs da tutuyor. Taş üzerinde alüminyum, bakır, demir, çinko karışımları olduğunu da düşünmekteyim" diye konuştu.

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Kırşehir’de bulundu… 50 kilo ağırlığında! ”Önce taş diye düşündüm fakat…”