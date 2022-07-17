Kırşehir’de bulundu… 50 kilo ağırlığında! ”Önce taş diye düşündüm fakat…”

"ÜZERİNDE İNCELEME YAPTIM"

Taş üzerinde inceleme yaptığını ve taşın bir bölümünü kırdığını söyleyen Ünsal, "Kırılan bölümün yaptığım internet araştırmalarına göre maden olduğunu düşünüyorum. Taş üzerinde her çeşit metal var, mıknatıs da tutuyor. Taş üzerinde alüminyum, bakır, demir, çinko karışımları olduğunu da düşünmekteyim" diye konuştu.