11 Eylül 2022, Pazar
Kırşehir alarm veriyor! Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü
Kırşehir'in Mucur ilçesi Obruk Gölü'nde, artan sıcaklıklar sebebiyle su çekildi ve yüzlerce balık kıyıya vurdu. Su Ürünleri Mühendisi Aydın Fidan, konuya ilişkin açıklamasında "Oradaki suyun çekilmesiyle birlikte oksijensiz kalan balıklar maalesef ölüyor. Havalarında aşırı sıcak gitmesinden kaynaklı suların ısınmasıyla yavrulayamayan balıklar ölümle sonuçlanıyor" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 11.09.2022 13:01
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