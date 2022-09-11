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Kırşehir alarm veriyor! Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü

Kırşehir'in Mucur ilçesi Obruk Gölü'nde, artan sıcaklıklar sebebiyle su çekildi ve yüzlerce balık kıyıya vurdu. Su Ürünleri Mühendisi Aydın Fidan, konuya ilişkin açıklamasında "Oradaki suyun çekilmesiyle birlikte oksijensiz kalan balıklar maalesef ölüyor. Havalarında aşırı sıcak gitmesinden kaynaklı suların ısınmasıyla yavrulayamayan balıklar ölümle sonuçlanıyor" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 11.09.2022 13:01
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Kırşehir alarm veriyor! Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü

Obruk Gölü'nde ölen yüzlerce balık kıyıya vurdu.

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Kırşehir alarm veriyor! Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü

Balıkçılar durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti.

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Kırşehir alarm veriyor! Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü

Olay yerine gelen ekipler, balıkların ölümüne ilişkin araştırma başlattı.

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Kırşehir alarm veriyor! Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü

Etrafı kayalıklarla çevrili olan gölde suyun 4 metre çekildiğini tespit eden ekipler, ölü balıkları toplayarak örnek aldı.

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Kırşehir alarm veriyor! Obruk Gölü’nde yüzlerce balık öldü

ÖLÜM SEBEPLERİ BELLİ OLDU

Alınan numunelerde balıkların, göldeki su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oksijensiz kalmaları nedeniyle öldüğü belirtildi.