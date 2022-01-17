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Haberler Galeri Kirpiye saldıran köpeğin hazin sonu! Merakının bedelini 500 ok ile ödedi | 30 saatlik operasyonla temizlendi

Kirpiye saldıran köpeğin hazin sonu! Merakının bedelini 500 ok ile ödedi | 30 saatlik operasyonla temizlendi

Kanada'da talihsiz köpeğin başına gelenler görenleri üzdü. Bahçede oynarken oklu kirpiyi gören ve ardından oyun oynamak için kirpiye yaklaşan köpek hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı. Kendisini tehdit altında gören oklu kirpi köpeğin vücuduna 500 ok sapladı.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 12:45
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Kirpiye saldıran köpeğin hazin sonu! Merakının bedelini 500 ok ile ödedi | 30 saatlik operasyonla temizlendi

Kanada'da meraklı köpeğin başına gelenler herkesi üzüntüye boğdu. Kirpi gören ve kirpiye daha yakından bakmak isteyen köpeğin vücuduna tam olarak 500 ok saplandı. Oklu kirpinin fırlattığı okları gören sahibi, köpeğini hemen veterinere götürdü. Tıpkı The Incredible Journey (İnanılmaz Yolculuk) filmindeki dramatik sahneleri andıran köpeğin başına gelenler oldukça hüzünlü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kirpiye saldıran köpeğin hazin sonu! Merakının bedelini 500 ok ile ödedi | 30 saatlik operasyonla temizlendi

Gator adındaki köpek aslında merakının kurbanı oldu. Kirpiye yakından bakmaya çalışan köpek bir anda diken yağmuruna tutuldu.

ÜZERİNDEN 500'FAZLA DİKEN ÇIKARTILDI

Sahibi tarafından veterinere götürülen köpekten 500'den fazla diken 30 saat süren operasyonla çıkartıldı. Kirpinin akıbeti bilinmezken, köpeğin bu hali sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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Kirpiye saldıran köpeğin hazin sonu! Merakının bedelini 500 ok ile ödedi | 30 saatlik operasyonla temizlendi

MERAKTAN BAŞINA BELA AÇAN HAYVANLARIN ZOR ANLARI

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Kirpiye saldıran köpeğin hazin sonu! Merakının bedelini 500 ok ile ödedi | 30 saatlik operasyonla temizlendi
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Kirpiye saldıran köpeğin hazin sonu! Merakının bedelini 500 ok ile ödedi | 30 saatlik operasyonla temizlendi