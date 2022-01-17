Kirpiye saldıran köpeğin hazin sonu! Merakının bedelini 500 ok ile ödedi | 30 saatlik operasyonla temizlendi

Kanada'da talihsiz köpeğin başına gelenler görenleri üzdü. Bahçede oynarken oklu kirpiyi gören ve ardından oyun oynamak için kirpiye yaklaşan köpek hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı. Kendisini tehdit altında gören oklu kirpi köpeğin vücuduna 500 ok sapladı.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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