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Kırklareli'nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı

Kırklareli'nde 85 yaşındaki yatağa bağımlı Ali Mızrak, oyunu sedye üzerinde kullandı.

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:21
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Kırklareli’nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı

Mızrak ile 84 yaşındaki eşi Gülsevim Eskici ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.

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Kırklareli’nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

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Kırklareli’nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı

Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan Ali Mızrak sedyeyle, tekerlekli sandalye kullanan Gülsevim Mızrak de ambulansla Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna taşındı.

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Kırklareli’nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sandığa götürülen Mızrak çiftçi oylarını kullandı.

Ali Mızrak, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, kendisine oy kullanmak için yardım eden yetkililere teşekkür etti.

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Kırklareli’nde yaşlı adam oyunu sedye üzerinde kullandı

Oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mızrak, "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim." dedi