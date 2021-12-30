30 Aralık 2021, Perşembe
Kırklareli’de sel felaketini yaşayan vatandaşlar yürek yaktı: Sabaha kadar koltukların üzerinde bekledik
Kırklareli Lüleburgaz'da yaşanan sel felaketinde zarar gören evlerde hasar belirleme ve temizlik faaliyetleri başladı. Selde oldukça panik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Sobanın yarısı su üstende, odunu yaktım kömürü döktüm. Biraz o ısıyla koltukların üzerinde sabaha kadar durduk" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 16:56
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