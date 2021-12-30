Kırklareli’de sel felaketini yaşayan vatandaşlar yürek yaktı: Sabaha kadar koltukların üzerinde bekledik

"ANINDA 50 SANTİMETRE SU"

Suyu görünce paniklediğini söyleyen Osman Boz, "Suyu gördüm, anında paniğe kapıldım koşa koşa eve geldim. Eve gelince baktım merdivene su yükseliyor. Evdekilere paniğe kapılmayın dedim. Bir baktım eve su girmeye başladı. Su girince bir şey toplayamadık. Anında 50 santimetre su. Koltukların üstüne çıktık, ayakkabılarımı çıkardım hiçbir önlem alamadım. Daha çok paniğe kapıldım.