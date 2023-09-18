Kırıkkale’de Mescid-i Rağbet Camisi mimariyse göz dolduruyor! Kuş bakışı "Allah" lafzıyla dikkat çeken külliyenin inşası tamamlandı

Külliye hakkında bilgi veren Akyön, şöyle konuştu:

"Külliyemizin ve camimizin en büyük özelliklerinden biri, 4 hilal şeklinde yarım kubbeden oluşması. İslam'ın nurunu ve nişanesini hilalle dört bir yöne temsil eyledik. Bir diğer özelliği de semadan bakıldığında 'Allah' lafzını Anadolu'nun bağrına mühür şekilde vurduğumuz ve 'Allah' lafzı üzerine kurulu bir cami inşa edildi. Gece ışıklar yandığında 'Allah' lafzı semadan gözüküyor. Bir diğer özelliği de Selçuklu mimarisine uygun, tamamen taşla yapılmış bir cami. Aynı zamanda Osmanlı ve modern Türk mimarisinden esinlenerek 2 minareli tasarlandı."