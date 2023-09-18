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Kırıkkale’de Mescid-i Rağbet Camisi mimariyse göz dolduruyor! Kuş bakışı "Allah" lafzıyla dikkat çeken külliyenin inşası tamamlandı

Kırıkkale'de 4 yarım hilal şeklinde tasarlanan İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi'nin 2015 yılında başlanan inşası tamamlandı. Kuş bakışı "Allah" lafsını ön plana çıkaran camiinin açılış tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.09.2023 19:13 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 19:13
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Kırıkkale’de Mescid-i Rağbet Camisi mimariyse göz dolduruyor! Kuş bakışı Allah lafzıyla dikkati çeken külliyenin inşası tamamlandı

Cidde Başkonsolosluğu eski basın ataşesi Bahattin Akyön'ün girişimleriyle Karacalı köyü girişindeki 5 dönüm arazide 2015 yılında yapımına başlanan İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi, inşası tamamlandı. Camii, 4 yarım hilal şeklinde tasarlandı.

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Kırıkkale’de Mescid-i Rağbet Camisi mimariyse göz dolduruyor! Kuş bakışı Allah lafzıyla dikkati çeken külliyenin inşası tamamlandı

Manevi havayı yansıtması açısından Kur'an kursları bölümüne Kabe revaklarını andıran özel revaklar yapılan camiye gökyüzünden bakıldığında "Allah" lafzı dikkat çekiyor.

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Kırıkkale’de Mescid-i Rağbet Camisi mimariyse göz dolduruyor! Kuş bakışı Allah lafzıyla dikkati çeken külliyenin inşası tamamlandı

AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

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Kırıkkale’de Mescid-i Rağbet Camisi mimariyse göz dolduruyor! Kuş bakışı Allah lafzıyla dikkati çeken külliyenin inşası tamamlandı

Hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan İslami Değerler Külliyesi, 22 Ekim'de açılacak.
Bahattin Akyön, İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi'nin Kırıkkale'de ilkleri barındıran bir eser olduğunu söyledi.

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Kırıkkale’de Mescid-i Rağbet Camisi mimariyse göz dolduruyor! Kuş bakışı Allah lafzıyla dikkati çeken külliyenin inşası tamamlandı

Külliye hakkında bilgi veren Akyön, şöyle konuştu:
"Külliyemizin ve camimizin en büyük özelliklerinden biri, 4 hilal şeklinde yarım kubbeden oluşması. İslam'ın nurunu ve nişanesini hilalle dört bir yöne temsil eyledik. Bir diğer özelliği de semadan bakıldığında 'Allah' lafzını Anadolu'nun bağrına mühür şekilde vurduğumuz ve 'Allah' lafzı üzerine kurulu bir cami inşa edildi. Gece ışıklar yandığında 'Allah' lafzı semadan gözüküyor. Bir diğer özelliği de Selçuklu mimarisine uygun, tamamen taşla yapılmış bir cami. Aynı zamanda Osmanlı ve modern Türk mimarisinden esinlenerek 2 minareli tasarlandı."