HaberlerGaleriKırıkkale’de Mescid-i Rağbet Camisi mimariyse göz dolduruyor! Kuş bakışı "Allah" lafzıyla dikkat çeken külliyenin inşası tamamlandı
Kırıkkale’de Mescid-i Rağbet Camisi mimariyse göz dolduruyor! Kuş bakışı "Allah" lafzıyla dikkat çeken külliyenin inşası tamamlandı
Kırıkkale'de 4 yarım hilal şeklinde tasarlanan İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi'nin 2015 yılında başlanan inşası tamamlandı. Kuş bakışı "Allah" lafsını ön plana çıkaran camiinin açılış tarihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 18.09.2023 19:13Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 19:13