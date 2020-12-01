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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kiradan kurtulmak için 350 TL'ye ev sahibi oldu! Dünya bu evi konuşuyor Kiradan kurtulmak için 350 TL'ye ev sahibi oldu! Dünya bu evi konuşuyor
Yıllarca kira ödedikten sonra ev sahibi olma kararı alan bir kadın, yaptığı çalışma ile dünyanın dikkatini çekti. 350 TL'ye aldığı evi öyle bir hale getirdi ki, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı. Kısa sürede internet dünyasında viral olan kadın, 350 TL'lik eviyle gündem oldu.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 08:35
Dünyadaki milyonlarca kiracı gibi o da ev sahibi olmak istiyordu. Aldığı radikal karar sonrasında 350 TL'ye harabe bir ev alan kadın, kısa sürede yaptığı çalışma ile internet dünyasını salladı. İşte kiradan kurtularak 350 TL'ye aldığı evi getirdiği son hali....
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.
Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.
Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.