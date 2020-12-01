Kiradan kurtulmak için 350 TL'ye ev sahibi oldu! Dünya bu evi konuşuyor

Yıllarca kira ödedikten sonra ev sahibi olma kararı alan bir kadın, yaptığı çalışma ile dünyanın dikkatini çekti. 350 TL'ye aldığı evi öyle bir hale getirdi ki, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı. Kısa sürede internet dünyasında viral olan kadın, 350 TL'lik eviyle gündem oldu.