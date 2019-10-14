Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes bunu merak etti...

atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye "Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?" sorusu damga vurdu. Peki, "Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne damga vuran sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 21:01 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 21:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





