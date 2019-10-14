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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes bunu merak etti...

atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye "Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?" sorusu damga vurdu. Peki, "Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne damga vuran sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 21:01 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 21:01
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes bunu merak etti...

'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümü ile izleyicisini ekranlarına başına kilitledi.

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes bunu merak etti...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde geceye "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusu damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes bunu merak etti...

Peki, "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusunun cevabı ne?

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes bunu merak etti...
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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes bunu merak etti...