Kim Milyoner Olmak İster'de milyonları şaşırtan soru! Meğer gerçek hayatta yaşıyormuş...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü izleyenleri şaşırtan soruya sahne oldu. ''Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır?'' sorusunun doğru cevabını görenler gözlerine inanamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular...