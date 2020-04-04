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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de milyonları şaşırtan soru! Meğer gerçek hayatta yaşıyormuş...

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonları şaşırtan soru! Meğer gerçek hayatta yaşıyormuş...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü izleyenleri şaşırtan soruya sahne oldu. ''Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır?'' sorusunun doğru cevabını görenler gözlerine inanamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 23:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 00:17
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Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı
Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde izleyenleri şaşkına çeviren bir soru soruldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı
Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı

Yarışmacıya 125 TL'lik "Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?" sorusu yöneltildi. Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı bakın hangi cevabı verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Nisan soru ve cevapları...

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Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı
Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı
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Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı
Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı
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Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı
Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi şaşırtan üniversite sorusu: Üniversite öğrenci Marcel Pohl'a dava açtı