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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar: Kenan İmirzalıoğlu şıkkını seçti olanlar oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik o soru

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar: Kenan İmirzalıoğlu şıkkını seçti olanlar oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik o soru

ATV'nin sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, başarı sunucu Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla pazar akşamları milyonları ekranları başına kilitliyor. Her bölümüyle heyecanı dorukta yaşatan Milyoner'de yarışmacı Tahir Akay isimli yarışmacı başarılı bir performansıyla dikkati çekti. İkinci baraj sorusunu da geçen yarışmacı Akay, karşısına çıkan film sorusunda Kenan İmirzalıoğlu'nun da yer aldığı şıkkı seçti ve sonucunda büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yaratan 200 bin TL'lik o soru!

Giriş Tarihi: 26.11.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 00:20
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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar: Kenan İmirzalıoğlu şıkkını seçti olanlar oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik o soru

ATV'nin reyting rekortmeni ve en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar: Kenan İmirzalıoğlu şıkkını seçti olanlar oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik o soru

YARIŞMACILAR BAŞARILI PERFORMANS
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Tahir Akay, başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşırtan o an! Kenan İmirzalıoğlu'nun olduğu şıkkını seçti.

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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar: Kenan İmirzalıoğlu şıkkını seçti olanlar oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik o soru

İŞTE 200 TL'LİK O SORU!

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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar: Kenan İmirzalıoğlu şıkkını seçti olanlar oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik o soru

İkinci baraj sorusuna kadar ulaşan yarışmacı, 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Yarışmacının karşısına, "Hangi oyuncunun hangi oyuncuya, yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?" sorusu çıktı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar: Kenan İmirzalıoğlu şıkkını seçti olanlar oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik o soru

ŞIKLARDA KENAN İMİRZALIOĞLU DETAYI

Şıklarda ise;
A) Metin Akpınar'ın Zeki Alasya'ya

B) Halit Akçatepe'nin Kemal Sunal'a

C) Çetin Tekindor'un Cem Yılmaz'a

D) Şener Şen'in Kemal İmirzalıoğlu'na

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