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Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı sosyal medyada gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster 859. yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangisini söyleyen kişi 'Abartıyorsun' demiş olur?" sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 18 Ocak tarihli Milyoner programında yarışmacının bu soruda "Seyirci" jokerini kullanması sosyal medyada çok konuşulanlar listesine girdi. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar....

Giriş Tarihi: 19.01.2020 02:56 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 03:00
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Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı sosyal medyada gündem oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı sosyal medyada gündem oldu
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Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı sosyal medyada gündem oldu
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  • 254
Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı sosyal medyada gündem oldu
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  • 254
Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı sosyal medyada gündem oldu