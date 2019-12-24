Kim Milyoner Olmak İster 854. bölümündeki 'mahalle maçı kuralları' sorusu sosyal medyayı salladı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster 854. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Birbirinren renkli yarışmacıların katıldığı Kim Milyoner Olmak İster 854. bölüme 'mahalle maçı kuralları' sorusu damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'in 854. bölümündeki bir erkek yarışmacının "Mahalle maçlarında uygulanan kurala göre, hangi durumda ilk atışta penaltıyı gole çeviremeyen takımın bir penaltı kullanma hakkı daha olur?" sorusuna yanlış cevap vermesi sosyal medyada gündem oldu.