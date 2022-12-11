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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE?

Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE?

3 yıllık bir sürecin ardından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında milyonluk sorunun heyecanı yeniden hissediliyor. Batu Alıcı isimli yarışmacı 400.000 TL'lik Atatürk sorusuna verdiği doğru cevapla beraber 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Peki Kim Milyoner Olmak İster 11 Aralık saat kaçta? Batu Alıcı 1 milyonluk soru ne? Bildi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:43
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Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE? Bildi mi? ATV YAYIN AKIŞI

Kim Milyoner Olmak İster 11 Aralık saat kaçta sorusunun cevabı merak konusu olurken vatandaşlar bir yandan da bugün Batuhan Alıcı'ya sorulacak olan 1 milyonluk sorunun ne olacağını öğrenmeye çalışıyor. 3 yılın sonunda genç yarışmacı Atatürk sorusuna doğru cevap vererek milyonluk soruuyu görmeye hak kazandı. Peki Kim Milyoner Olmak İster 11 Aralık saat kaçta? Batu Alıcı 1 milyonluk soru ne? Bildi mi? İşte 11 Aralık ATV yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE? Bildi mi? ATV YAYIN AKIŞI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SAAT KAÇTA?

Kim Milyoner Olmak İster 11 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanacak olan bölümü saat 20:00'da ekranlara gelecek.

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Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE? Bildi mi? ATV YAYIN AKIŞI

1 MİLYONLUK SORU NE?

Batu Alıcı'nın 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanmasının ardından programın yayın süresi dolduğu için henüz milyonluk soru ekranlara gelmedi.

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Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE? Bildi mi? ATV YAYIN AKIŞI

Bugün yayınlanacak olan bölümle birlikte 1 milyonluk soru ekranlara gelecek ve genç yarışmacının soruya doğru cevap verip vermediği öğrenilecek.

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Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE? Bildi mi? ATV YAYIN AKIŞI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 3 YIL SONRA TARİHİ AN

3 yıl aradan sonra ilk kez bir yarışmacı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Henüz 20 yaşındaki Batu Alıcı, hayatındaki başarıyı yarışmaya yansıtmayı başardı. Bütün soruları doğru cevaplayan Batu, son soruya kadar geldi. İşte Batu Alıcı'ya milyonluk sorunun kapısını açan o son soru...