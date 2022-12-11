Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE?

3 yıllık bir sürecin ardından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında milyonluk sorunun heyecanı yeniden hissediliyor. Batu Alıcı isimli yarışmacı 400.000 TL'lik Atatürk sorusuna verdiği doğru cevapla beraber 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Peki Kim Milyoner Olmak İster 11 Aralık saat kaçta? Batu Alıcı 1 milyonluk soru ne? Bildi mi?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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