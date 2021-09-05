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Kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu! Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı

Son dakika haberine göre: Konya'nın Çumra ve Karapınar ilçelerinde meydana gelen yüzey faylanmasının oluşturduğu 4 metre derinlikteki, kilometrelerce uzunluktaki yüzey yarıkları yöre sakinlerini endişelendiriyor. Çumra ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde 7 kilometre zon boyunca yüzey yarıkları gün geçtikçe etkisini artırıyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 17:18
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Kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu! Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren ve ekibinin "AFAD Obruk Projesi" kapsamında Konya Ovası'ndaki obruk oluşumlarına yönelik araştırmasında gözlemledikleri yüzey yarıkları, gün geçtikçe etkisini artırıyor.

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Kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu! Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı

Yer altı su seviyesindeki azalmaya bağlı oluşan yarıklar, Çumra ve Karapınar'ın bazı kırsal mahallelerinde yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.

Prof. Dr. Eren, Çumra'nın Adakale Mahallesi'nde kuruyan Hotamış Gölü havzasında görülen yarıklara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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Kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu! Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı

MEZARLIKTAKİ GÖZLEMLER...
Orta ve Batı Anadolu havzalarının önemli sorunlarından birinin düşen yer altı su seviyesiyle oluşan zemin çökmelerine bağlı gelişen yüzey deformasyonu olduğunu aktaran Eren, şöyle konuştu:

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Kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu! Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı

"Yer altı su seviyesi düştükçe ovadaki sedimentler, farklı sıkışma, yüzey yarıkları ve faylanmaları şeklinde yüzeyde deformasyonlar oluşturuyor. Çumra ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde 7 kilometre zon boyunca yüzey yarıklarını izliyoruz. 2020'de yaptığımız ölçümlerde düşey olarak yüzey faylanmaları boyunca yaklaşık 1 metrelik düşey çökmenin, şimdi biraz daha hızlanmış olduğu görünüyor. Çökme hızı biraz daha arttı. 2008'den bu yana oluşan yüzey faylanması ve yarıkların yıllık çökme hızı 8,5 santimetre civarındaydı. Bu yıl biraz daha artmış. Mezarlıktaki gözlemlerimizde bu ortaya çıktı."

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Kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu! Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı

"ORTA VE BATI ANADOLU HAVZALARI KELİMENİN TAM ANLAMIYLA ÇÖKÜYOR"
Konya Kapalı Havzası'nın güney doğu bölgesinde bu yarıkların sıklıkla görüldüğünü anlatan Eren, "Hotamış bölgesi, Karapınar Siyeklik ile Seyit Hacı bölgesinde bu yüzey deformasyonlarına rastlıyoruz. Aynı şekilde Tuzlukçu, Akşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bolvadin, Manisa, Aydın gibi Orta ve Batı Anadolu havzaları, günümüzde yer altı su seviyesinin alçalmasına bağlı olarak kelimenin tam anlamıyla çöküyor." diye konuştu.