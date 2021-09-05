05 Eylül 2021, Pazar
Kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu! Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Konya'nın Çumra ve Karapınar ilçelerinde meydana gelen yüzey faylanmasının oluşturduğu 4 metre derinlikteki, kilometrelerce uzunluktaki yüzey yarıkları yöre sakinlerini endişelendiriyor. Çumra ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde 7 kilometre zon boyunca yüzey yarıkları gün geçtikçe etkisini artırıyor.
Giriş Tarihi: 05.09.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 17:18
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