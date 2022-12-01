HaberlerGaleriKilo aldı diye iki sene diyet bile yaptı 👨⚕️ Son çare olarak doktora gitti | Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Bir anda zayıflamış olduk
Kilo aldı diye iki sene diyet bile yaptı 👨⚕️ Son çare olarak doktora gitti | Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Bir anda zayıflamış olduk
Tokat'ta gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Aşırı kilo aldığını sanıp 2 sene diyet yapan bir kişi kilo veremeyinde doktora başvurdu. Doktor yaptığı muayene sonrası hastayı hemen ameliyata aldı. Yapılan operasyonda vatandaşın karnından çıkarılanlar doktor ve hasta yakınlarını şoke etti. Sağlığına kavuşan kişi "Bir anda kilomuzdan kurtulduk, zayıflamış olduk." dedi.
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:17Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:17