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Haberler Galeri Kilo aldı diye iki sene diyet bile yaptı 👨‍⚕️ Son çare olarak doktora gitti | Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Bir anda zayıflamış olduk

Kilo aldı diye iki sene diyet bile yaptı 👨‍⚕️ Son çare olarak doktora gitti | Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Bir anda zayıflamış olduk

Tokat'ta gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Aşırı kilo aldığını sanıp 2 sene diyet yapan bir kişi kilo veremeyinde doktora başvurdu. Doktor yaptığı muayene sonrası hastayı hemen ameliyata aldı. Yapılan operasyonda vatandaşın karnından çıkarılanlar doktor ve hasta yakınlarını şoke etti. Sağlığına kavuşan kişi "Bir anda kilomuzdan kurtulduk, zayıflamış olduk." dedi.

Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:17
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Kilo aldı diye iki sene diyet bile yaptı 👨‍⚕️ Son çare olarak doktora gitti | Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Bir anda zayıflamış olduk

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan esnaf Ali Yavuz Çeçen (46) karnında şişkinlik olması nedeni ile kilo aldığını düşünerek diyet yaptı. Bir süre kontrollü beslenen Çeçen, karnındaki şişkinliğin büyümesi, günlük yaşantısında rahatsızlık vermesi sonucu hastaneye gitmeye karar verdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde muayene olan Çeçen'in karnında kitle olduğu tespit edildi.

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Kilo aldı diye iki sene diyet bile yaptı 👨‍⚕️ Son çare olarak doktora gitti | Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Bir anda zayıflamış olduk

TOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Özkan, kitlenin aşrı büyümesi ve diğer organları olumsuz etkilemeye başlaması nedeni ile hastayı ameliyata aldı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda Çeçen'in karın bölgesinden 4 parça halinde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkartıldı. Kitlenin büyüklüğü ise hem hastayı hem de doktorları şaşırttı. Birkaç gün süren yoğun bakım servisinde tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çeçen, yataklı servise çıkartıldı.

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Kilo aldı diye iki sene diyet bile yaptı 👨‍⚕️ Son çare olarak doktora gitti | Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Bir anda zayıflamış olduk

KİLO ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORDU, KARNINDAN ÇIKAN KİTLE İLE ŞAŞKINLIK YAŞADI
Sağlığına kavuşan Çeçen, yaklaşık 2 yıldır karnında büyüyen kitleden kurtularak rahatladığını söyledi. Çeçen, kilo aldığını sandığını düşünürken karnında şişkinliğin rahatsız etmesi sonucu hastaneye başvurduğunu belirterek, "Yapılan muayene ve tetkiklerde karnımda kitle olduğu tespit edildi. Başarılı bir operasyonla kitle alındı. Şuada sağlığım iyi bir sıkıntı yok. Karın bölgemden tahminimizden daha büyük bir kitle çıktı. Biranda kilomuzdan kurtulduk, zayıflamış olduk" dedi.

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Kilo aldı diye iki sene diyet bile yaptı 👨‍⚕️ Son çare olarak doktora gitti | Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Bir anda zayıflamış olduk

AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ
Prof. Dr. Namık Özkan, kilo aldığını düşünen hastanın şikayetlerinin artması üzerine yapılan tetkiklerde 30x30 karın bölgesinde kitlenin tespit edildiğini kaydetti. Ameliyatla karın arka duvarındaki yağ dokusundan gelişmiş olduğu tespit edilen kitlenin çıkartıldığını belirten Özkan, "Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Böbrek, idrar yolları ile karın arka duvarlarındaki damarlarla yakın ilişkili idi. Aynı zamanda böbrekle ilişkili olduğu için ürolojiden bir hocamızda ameliyata eşlik etti. Başarılı bir operasyonla kitleni tamamını çıkarttık" dedi.

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Kilo aldı diye iki sene diyet bile yaptı 👨‍⚕️ Son çare olarak doktora gitti | Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Bir anda zayıflamış olduk

Bu tür vakalarla çok sık karşılaşmadıklarını belirten Özkan, "Daha öncede bu tür kitleler çıkarttığımız oldu. 8-11 kiloluk çıkarttığımız kitleler oldu. Hasta biraz daha beklese çok daha büyük boyutlara gelebilirdi. Bunlar sürekli büyüyen kitleler. Çokta geç kalmadan kitleyi temizleyebildik" diye konuştu.