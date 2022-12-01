Kilo aldı diye iki sene diyet bile yaptı 👨‍⚕️ Son çare olarak doktora gitti | Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | Bir anda zayıflamış olduk

Bu tür vakalarla çok sık karşılaşmadıklarını belirten Özkan, "Daha öncede bu tür kitleler çıkarttığımız oldu. 8-11 kiloluk çıkarttığımız kitleler oldu. Hasta biraz daha beklese çok daha büyük boyutlara gelebilirdi. Bunlar sürekli büyüyen kitleler. Çokta geç kalmadan kitleyi temizleyebildik" diye konuştu.