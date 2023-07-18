'Kharoon' sıcakları kavurmaya geliyor! Az evvel duyuruldu! Türkiye'de termometreler zirveyi görecek! Yarından itibaren...

Dünya genelinde artan sıcaklar ülkemizde de kendini hissettirmeye devam ediyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için günün belirli saatlerinde evde kalmaları tavsiye edilirken, vatandaşlar da hava durumunu yakından takip ediyorlar. Havaların serinlemesi beklenirken az evvel gelen duyuruya göre sıcaklıklar yeniden kavuracak. 'Kharoon' sıcakları olarak anılan bu dalga ülkemiz dahil birçok yeri etkileyecek. İşte meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL