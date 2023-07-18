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'Kharoon' sıcakları kavurmaya geliyor! Az evvel duyuruldu! Türkiye'de termometreler zirveyi görecek! Yarından itibaren...

Dünya genelinde artan sıcaklar ülkemizde de kendini hissettirmeye devam ediyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için günün belirli saatlerinde evde kalmaları tavsiye edilirken, vatandaşlar da hava durumunu yakından takip ediyorlar. Havaların serinlemesi beklenirken az evvel gelen duyuruya göre sıcaklıklar yeniden kavuracak. 'Kharoon' sıcakları olarak anılan bu dalga ülkemiz dahil birçok yeri etkileyecek. İşte meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 12:04
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’Kharoon’ sıcakları kavurmaya geliyor! Az evvel duyuruldu! Bu bölgelerde yaşayanlar aman dikkat! 5 günde termometreler...

O tarihlerde termometreler zirveyi görecek. Uzun zamanların en sıcak günleri yaşanırken uzmanlar uyarı üstüne uyarı yaptılar. Sıcak hava dalgasıyla adeta kavrulacak. Kharoon adı verilen sıcaklıklara dair uzmanlar merkez noktasının Sardinya Adası'nın olduğunu aktardı. İşte Türkiye'yi kavuracak sıcakların detayları...

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’Kharoon’ sıcakları kavurmaya geliyor! Az evvel duyuruldu! Bu bölgelerde yaşayanlar aman dikkat! 5 günde termometreler...

SICAKLIKLAR ZİRVEYE ULAŞACAK!

İtalyan Meteoroloji Servisi, Sardinya Adası'nın bu haftaki sıcak hava dalgasının 'merkez üssü' olacağını duyurdu. Meteorologlar, bu sıcak hava dalgasına Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren kayıkçı olduğuna inanılan Kharoon'un adını verdi.

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’Kharoon’ sıcakları kavurmaya geliyor! Az evvel duyuruldu! Bu bölgelerde yaşayanlar aman dikkat! 5 günde termometreler...

İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sıcaklıklar 19-23 Temmuz arasında sadece İtalya'da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacak. Bu bölgelerde yerel sıcaklık rekorları kırılabilir" dedi.

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’Kharoon’ sıcakları kavurmaya geliyor! Az evvel duyuruldu! Bu bölgelerde yaşayanlar aman dikkat! 5 günde termometreler...

UYARI ÜSTÜNE UYARI YAPTILAR

İspanya'da da iklim koşulları ve sıcak hava dalgasına bağlı olarak orman yangınları çıktı. Yunanistan'da perşembe gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor ve meteorologlar, kuvvetli rüzgârların orman yangını riskini artırdığı konusunda uyarıyor. Yunanistan'ın en önemli turistik yerlerinden biri olan Atina'daki Akropolis, günün en sıcak saatlerinde art arda üç gün kapalı kalmıştı.

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’Kharoon’ sıcakları kavurmaya geliyor! Az evvel duyuruldu! Bu bölgelerde yaşayanlar aman dikkat! 5 günde termometreler...

Meteorologlar, kuvvetli rüzgarların orman yangını riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.