Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel: CHP! Vatandaş isyan etti: Tabut binalar başımıza yıkılacak

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir binanın kendi kendine çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 7 kişi ise yaralanmıştı. Bu olayın yankıları sürerken, İzmir Yeşilyurt'ta 1960'lı yıllardan kalmave yıkılma tehlikesi bulunan 34 ev adeta tehlike saçıyor. Tabut evler olarak adlandırılan yapılardan 13'ünün CHP'li Karabağlar belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yıllardır başlatılamıyor.