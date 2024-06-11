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Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel: CHP! Vatandaş isyan etti: Tabut binalar başımıza yıkılacak

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir binanın kendi kendine çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 7 kişi ise yaralanmıştı. Bu olayın yankıları sürerken, İzmir Yeşilyurt'ta 1960'lı yıllardan kalmave yıkılma tehlikesi bulunan 34 ev adeta tehlike saçıyor. Tabut evler olarak adlandırılan yapılardan 13'ünün CHP'li Karabağlar belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yıllardır başlatılamıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 09:11
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Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel: CHP! Vatandaş isyan etti: Tabut binalar başımıza yıkılacak

İzmir'deki 30 ilçeden en büyük ikinci ilçe olan Karabağlar'ın Yeşilyurt semti Vatan Mahallesi'nde yer alan 1960'lı yıllardan kalma binalar S.O.S. veriyor.


Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazıları korku yaşayan vatandaşlar nedeniyle terk edilmiş durumda.

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Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel: CHP! Vatandaş isyan etti: Tabut binalar başımıza yıkılacak

Metruk halde olan evlerin çatılarındaki kiremitler zaman zaman yola düşüyor. Metruk evleri bazı uyuşturucu kullanıcıları mesken haline getirdi.

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Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel: CHP! Vatandaş isyan etti: Tabut binalar başımıza yıkılacak

Bu durum çevre sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyor. Mahalle sakinlerinin tek isteği CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin bölgede bulunan 34 konuttan 13'ünü de riskli yapı ilan ederek boşaltılmasını sağlaması.

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Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel: CHP! Vatandaş isyan etti: Tabut binalar başımıza yıkılacak

Ancak belediye yetkilileri şu ana kadar bir adım atmayınca, bölgedeki 34 evin dönüşümü bugüne kadar bir türlü yapılamadı.

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Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel: CHP! Vatandaş isyan etti: Tabut binalar başımıza yıkılacak

BİR ADIM ATILMASI İÇİN BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR!
Yıkılma riski taşıdığı için evlerin tabut binalar olarak nitelendirildiğini söyleyen 2 çocuk babası gayrimenkul danışmanı Mahir Taştan (44), "Burada 34 bina var.