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Kene avcısı yüzlerce sülün doğaya salındı

Siirt'te yaban hayatını geliştirmek için doğaya bin sülün bırakıldı. Bölgede sülünlerin avlanmasının yasak olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 04.10.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 16:27
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Kene avcısı yüzlerce sülün doğaya salındı

Bakanlığın 2023 yılı içerisinde Doğaya Kanatlı Hayvan Salım Projesi çerçevesinde Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'ndan Siirt'e getirilen bin adet sülün, Botan Vadisi Milli Park sınırları içerisinde Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince doğaya salındı.

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Kene avcısı yüzlerce sülün doğaya salındı

Doğaya bırakılan sülünlerin koruma ve kontrollerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ile birlikte yapıldığı belirtildi.

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Kene avcısı yüzlerce sülün doğaya salındı

Bölgede sülünlerin avlanmasının yasak olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.

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Kene avcısı yüzlerce sülün doğaya salındı
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Kene avcısı yüzlerce sülün doğaya salındı
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