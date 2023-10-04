Kene avcısı yüzlerce sülün doğaya salındı
Siirt'te yaban hayatını geliştirmek için doğaya bin sülün bırakıldı. Bölgede sülünlerin avlanmasının yasak olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.
Giriş Tarihi: 04.10.2023
16:16 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
16:27
Bakanlığın 2023 yılı içerisinde Doğaya Kanatlı Hayvan Salım Projesi çerçevesinde Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'ndan Siirt'e getirilen bin adet sülün, Botan Vadisi Milli Park sınırları içerisinde Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince doğaya salındı.
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Doğaya bırakılan sülünlerin koruma ve kontrollerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ile birlikte yapıldığı belirtildi.
Bölgede sülünlerin avlanmasının yasak olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.