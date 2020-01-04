Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...

Dünyada yaşanan sıcak gelişmelerin ardından kahinlerin yaptığı kehanetler de merak ediliyor. Şüphesiz bu kahinlerden birisi Alois Irlmaier.. İsmi Baba Vanga ve Nostradamus gibi sık duyulmasa da Irlmaier'in kehanetleri de bir hayli korkutucu. Ünlü kahin kendi ölümünü bilmesiyle tanınıyor. Bu da onu ölümünden sonra en çok tanınan kahinlerden biri yapmıştı. Kahinlerin birçoğu 3. Dünya Savaşı'na işaret ediyor. Özellikle son zamanlarda Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle 3. Dünya Savaşı çıkacak mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte, kahinlerin birbirinden korkunç kehanetleri...