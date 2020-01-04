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Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...

Dünyada yaşanan sıcak gelişmelerin ardından kahinlerin yaptığı kehanetler de merak ediliyor. Şüphesiz bu kahinlerden birisi Alois Irlmaier.. İsmi Baba Vanga ve Nostradamus gibi sık duyulmasa da Irlmaier'in kehanetleri de bir hayli korkutucu. Ünlü kahin kendi ölümünü bilmesiyle tanınıyor. Bu da onu ölümünden sonra en çok tanınan kahinlerden biri yapmıştı. Kahinlerin birçoğu 3. Dünya Savaşı'na işaret ediyor. Özellikle son zamanlarda Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle 3. Dünya Savaşı çıkacak mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte, kahinlerin birbirinden korkunç kehanetleri...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 21:41 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 21:41
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Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...

KENDİ ÖLÜMÜNÜ BİLEN KAHİN

1894 yılında Almanya'da doğan Alois Irlmaier (ölümü 1959) profesyonel bir sondaj kuyu kazıcısıydı ve çubuk ile maden arayıcısı olarak çalışıyordu.

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Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...

Aynı zamanda gelecekten haber veren biri olan Irlmaier'in, 2. Dünya savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişiyi bulma konusunda oldukça isabetli kehanetleri vardı.

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Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...

Bu sıra dışı yeteneği onun çok ün kazanmasını sağladı ve daha sonra da, bu ünü sayesinde, çeşitli suçların soruşturulmasına yardım etti.

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Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...

Ancak bu ün başına iş açmakta gecikmedi. Sadece şöhreti nedeniyle olmasa da, Irlmaier birkaç düşman da edindi ve daha sonra da şarlatan ve büyücü olarak suçlandı.

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Kendi ölümünü bilen kahinden korkunç kehanet! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? 2020 kehanetleri...

Bu olaylar onun büyücülük ve sahtekârlık nedeniyle mahkemeye verilmesi ve davanın düşmesinden sonra değişmeye başladı. Irlmaier, bu davada kendisinin bir sahtekâr ve şarlatan olmadığını kanıtladı.