Kemikler define çukurunda çıkmıştı! Sır cinayet o teknikle çözüldü: Cesede yüz giydirme...

Bursa'da define aramak için kazılan çukurda bulunan insan kemikleri ve kıyafetleri ile ilgili Kriminal Polis Laboratuvarı'nda inceleme yapıldı. Cesede ait 87 adet kemik ile 2 adet diş protezi üzerinde yapılan inceleme çalışmalarıyla birlikte dijital ortamda cesede yüz giydirme işlemi yapıldı. Bu şekilde kemiklerin ait olabileceği kişi ile ilgili cinsiyet, yaş ve boy uzunluğu tespiti yapılırken; cesedin kayıp 18 kişiden birine ait olabileceği sonucuna ulaşıldı.