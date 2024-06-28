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Kemikler define çukurunda çıkmıştı! Sır cinayet o teknikle çözüldü: Cesede yüz giydirme...

Bursa'da define aramak için kazılan çukurda bulunan insan kemikleri ve kıyafetleri ile ilgili Kriminal Polis Laboratuvarı'nda inceleme yapıldı. Cesede ait 87 adet kemik ile 2 adet diş protezi üzerinde yapılan inceleme çalışmalarıyla birlikte dijital ortamda cesede yüz giydirme işlemi yapıldı. Bu şekilde kemiklerin ait olabileceği kişi ile ilgili cinsiyet, yaş ve boy uzunluğu tespiti yapılırken; cesedin kayıp 18 kişiden birine ait olabileceği sonucuna ulaşıldı.

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 09:09 Güncelleme: 28.06.2024 10:01
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Kemikler define çukurunda çıkmıştı! Sır cinayet o teknikle çözüldü: Cesede yüz giydirme...

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Elmaçukur Mahallesi Çayırlarboğazı mevkiinde; 4 Ekim 2020'de tarihinde önceden define aramak için kazılan çukurda bir kişiye ait kemik parçalarının ve kıyafetlerinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri gitti.

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Kemikler define çukurunda çıkmıştı! Sır cinayet o teknikle çözüldü: Cesede yüz giydirme...

JASAT ekipleri, olay yerinde gerekli fotoğraflamanın ardından gerekli çalışmaların yapılabilmesi için ceset kemikleri bulunduğu zemin toprakla beraber uygun bir şekilde alarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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Kemikler define çukurunda çıkmıştı! Sır cinayet o teknikle çözüldü: Cesede yüz giydirme...

Bursa Adli Tıp kurumu ceset üzerinde yaptığı incelemede cesedin vücut bütünlüğü bozulmasından kaynaklı yaş, boy, göz rengi, saç rengi ve cinsiyetini belirleyemedi.

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Kemikler define çukurunda çıkmıştı! Sır cinayet o teknikle çözüldü: Cesede yüz giydirme...

Sabah'n haberine göre Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı; cesede ait olan bulguların antropolojik incelemesinin yapılarak ölenin tahmini yaşı, tahmini ölüm zamanı, yüz giydirme işlemlerin yapılması, ne zamandır toprak altında olduğu, boy uzunluğu, kemikler üzerinde ölüme neden olacak travma emarelerin olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile çalışma gerçekleştirdi.

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Kemikler define çukurunda çıkmıştı! Sır cinayet o teknikle çözüldü: Cesede yüz giydirme...

87 ADET KEMİK ÜZERİNDE ÇALIŞMA
Polis kriminal ekipleri, cesede ait 87 adet kemik ile 2 adet diş protezi üzerinde yaptığı çalışmalarda erkek cinsiyetine ait olduğu, yaşının 40-66 yaş aralığında, 166-172 cm boylarında olduğu belirlerken dijital ortamda cesete ait yüz giydirme işlemi yapılarak rapor hazırladı.