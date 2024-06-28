28 Haziran 2024, Cuma
Kemikler define çukurunda çıkmıştı! Sır cinayet o teknikle çözüldü: Cesede yüz giydirme...
Bursa'da define aramak için kazılan çukurda bulunan insan kemikleri ve kıyafetleri ile ilgili Kriminal Polis Laboratuvarı'nda inceleme yapıldı. Cesede ait 87 adet kemik ile 2 adet diş protezi üzerinde yapılan inceleme çalışmalarıyla birlikte dijital ortamda cesede yüz giydirme işlemi yapıldı. Bu şekilde kemiklerin ait olabileceği kişi ile ilgili cinsiyet, yaş ve boy uzunluğu tespiti yapılırken; cesedin kayıp 18 kişiden birine ait olabileceği sonucuna ulaşıldı.
Giriş: 28.06.2024 09:09 Güncelleme: 28.06.2024 10:01
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12