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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın oynadığı efsane film Salak Milyoner'deki o gerçek şaşırttı

Kemal Sunal'ın oynadığı efsane film Salak Milyoner'deki o gerçek şaşırttı

Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin baş rollerini paylaştığı 'Salak Milyoner' televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 7'den 70'e izleyenleri gülmekten kırıp geçiren film hakkındaki bu gerçeği duyunca ise çok şaşıracaksınız. Meğer 'Salak Milyoner' filminde Himmet'in karısını oynayan kadın... İşte Yeşilçam'ın çoğu kişi tarafından bilinmeyen ve öğrenenleri şaşkına çeviren bilgileri...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 22:31 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 22:32
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Kemal Sunal'ın oynadığı efsane film Salak Milyoner'deki o gerçek şaşırttı

Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde oynadığı 'Salak Milyoner' televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Sunal'ın oynadığı efsane film Salak Milyoner'deki o gerçek şaşırttı

7'den 70'e izleyenleri gülmekten kırıp geçiren film hakkındaki bu gerçeği duyunca ise çok şaşıracaksınız. Meğer 'Salak Milyoner' filminde Himmet'in karısını oynayan kadın... İşte Yeşilçam'ın çoğu kişi tarafından bilinmeyen ve öğrenenleri şaşkına çeviren bilgileri...

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Kemal Sunal'ın oynadığı efsane film Salak Milyoner'deki o gerçek şaşırttı

Cüneyt Arkın, 1972 'de düzenlenen 4. Adana Altın Koza Film Festivali 'nde "O ödül Yılmaz'ın hakkı!" diyerek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü geri çevirmiştir.

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Kemal Sunal'ın oynadığı efsane film Salak Milyoner'deki o gerçek şaşırttı

Bizim Aile'de "Yaşar Usta"nın ve Hababam Sınıfı'nda "Mahmut Hoca"nın karşılarındaki kişiye ayar verdikleri oda aynıdır.

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Kemal Sunal'ın oynadığı efsane film Salak Milyoner'deki o gerçek şaşırttı