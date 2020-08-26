Kemal Sunal'ın oynadığı efsane film Salak Milyoner'deki o gerçek şaşırttı

Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin baş rollerini paylaştığı 'Salak Milyoner' televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 7'den 70'e izleyenleri gülmekten kırıp geçiren film hakkındaki bu gerçeği duyunca ise çok şaşıracaksınız. Meğer 'Salak Milyoner' filminde Himmet'in karısını oynayan kadın... İşte Yeşilçam'ın çoğu kişi tarafından bilinmeyen ve öğrenenleri şaşkına çeviren bilgileri...