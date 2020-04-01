Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!

Kemal Sunal Türk sinemasının unutulmaz isimlerinin başında geliyor. Kemal Sunal'ın eski filmleri hala televizyonlarda ekranlara gelirken 7'den 70'e herkes tarafından büyük bir beğeniyle izleniyor. Kemal Sunal'ın gülmekten kırıp geçiren filmlerinden biri de Sakar Şakir. Bugün de ekranlara gelecek olan Sakar Şakir filminde bu görüntü görenleri hayrete düşürdü. Bu detayı görenler 'yok artık' dedi. İşte gördüğünüzde şaşkınlığa uğrayacağınız o görüntüler...