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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!

Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!

Kemal Sunal Türk sinemasının unutulmaz isimlerinin başında geliyor. Kemal Sunal'ın eski filmleri hala televizyonlarda ekranlara gelirken 7'den 70'e herkes tarafından büyük bir beğeniyle izleniyor. Kemal Sunal'ın gülmekten kırıp geçiren filmlerinden biri de Sakar Şakir. Bugün de ekranlara gelecek olan Sakar Şakir filminde bu görüntü görenleri hayrete düşürdü. Bu detayı görenler 'yok artık' dedi. İşte gördüğünüzde şaşkınlığa uğrayacağınız o görüntüler...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 18:01
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Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!

Efsane oyuncu Kemal Sunal Türk sinemasının unutulmaz isimlerinin başında geliyor. Kemal Sunal'ın eski filmleri hala televizyonlarda ekranlara gelirken 7'den 70'e herkes tarafından büyük bir beğeniyle izleniyor.

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  • 98
Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!

Kemal Sunal'ın gülmekten kırıp geçiren filmlerinden biri de Sakar Şakir. Bugün de ekranlara gelecek olan Sakar Şakir filminde bu görüntü görenleri hayrete düşürdü.

  • 3
  • 98
Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!

Bu detayı görenler 'yok artık' dedi. İşte gördüğünüzde şaşkınlığa uğrayacağınız o görüntüler...

  • 4
  • 98
Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!

İbo ile Güllüşah
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!
Kemal Sunal'ın efsane filmi Sakar Şakir'de 'yok artık' dedirten görüntü!