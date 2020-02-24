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Keloğlan'ın Cankızı son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Keloğlan ile Cankız filmi ile ünlenen Alev Oraloğlu'nun son hali görenleri şaşırtıyor. 21 Haziran 1954 İstanbul doğumlu olan ve pek çok dizi ve filmde yer alan Alev Oraloğlu'nu görenler tanıyamıyor. Keloğlan'ın Cankızı'ının yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte Alev Oraloğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 07:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 07:58
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Keloğlan'ın Cankızı son haliyle şaşırttı

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Keloğlan ile Cankız filminin Cankız'ı yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Alev Oraloğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Keloğlan'ın Cankızı son haliyle şaşırttı

Esra Erol

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Keloğlan'ın Cankızı son haliyle şaşırttı

Şoray Uzun

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Keloğlan'ın Cankızı son haliyle şaşırttı

Ahmet Sezerel

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Keloğlan'ın Cankızı son haliyle şaşırttı

Engin Altan Düzyatan