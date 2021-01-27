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27 Ocak 2021, Çarşamba
Haberler Galeri Kedisini veterinere götüren adam hayatının şokunu yaşadı! Kedinin burnundan bakın ne çıktı
Kedisini veterinere götüren adam hayatının şokunu yaşadı! Kedinin burnundan bakın ne çıktı
Kedisinin nefes alışında bir farklılık hisseden kişi soluğu veterinerde aldı. Kediyi dikkatlice kontrol eden veteriner hayvanı acil operasyona alırken burnundan çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 06:39 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 06:39