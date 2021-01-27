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Kedisini veterinere götüren adam hayatının şokunu yaşadı! Kedinin burnundan bakın ne çıktı

Kedisinin nefes alışında bir farklılık hisseden kişi soluğu veterinerde aldı. Kediyi dikkatlice kontrol eden veteriner hayvanı acil operasyona alırken burnundan çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 27.01.2021 06:39 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 06:39
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Kedisini veterinere götüren adam hayatının şokunu yaşadı! Kedinin burnundan bakın ne çıktı

Evinde beslediği kedide son günlerde bir halsizlik hisseden ve nefes almakta zorlandığını gören kişi soluğu direk veterinerde aldı.

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Kedisini veterinere götüren adam hayatının şokunu yaşadı! Kedinin burnundan bakın ne çıktı

Yapılan kontroller sonrası kedinin burnunda bir şey olduğu fark edildi ve operasyona başlandı.

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Kedisini veterinere götüren adam hayatının şokunu yaşadı! Kedinin burnundan bak��n ne çıktı

Veteriner kedinin burnunda bulunan şeyi görüne gözlerine inanamadı. O anlar ise birisi tarafından kameraya alındı.

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Kedisini veterinere götüren adam hayatının şokunu yaşadı! Kedinin burnundan bakın ne çıktı
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Kedisini veterinere götüren adam hayatının şokunu yaşadı! Kedinin burnundan bakın ne çıktı