Kedinin canını kurtarmak isterken cezadan kaçamadı! Aydın'da bir garip olay

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan hayvansever İlknur Akkoç evinin önünde bulduğu ağır enfeksiyonlu olduğu için ölmek üzere olan yavru kediyi taşıma çantasına koydu. Toplu ulaşım araçları karnesiz ve hasta hayvanları almadığı için yavru kediyi hayatta tutabilmek için eşi Ali Akkoç'un 49cc'lik motosikletine binen İlknur Akkoç, hızlıca veterinere gitmek üzere yola çıktı. İlknur Akkoç, Aydın Caddesi üzerinde trafik polisleri tarafından durduruldu. Otomobil ehliyeti (B) olanların A1 ve A2 sınıf ehliyetten muaf olarak kullandığı 49cc'lik motosikleti kullanan İlknur Akkoç'a otomobil ehliyeti (B) olmadığı için 8 bin 190 lira idari para cezası kesildi. Akkoç, cezanın iptali için avukatı Bayram Küçük aracılığıyla Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Sabah Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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