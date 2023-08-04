Kedileri ayağıyla ezerek öldürüyordu: İçerden çıkınca bakın ne yaptı!

Adliyeden çıktıktan sonra Ö.Ü., Akçaabat ilçesinin Kavaklı Mahallesi'nde daha önce kedi çaldığı ve bir kez de çalmaya teşebbüs ettiği markete gitti. Gözüne kestirdiği kedileri yeniden çalmak isteyen Ö.Ü.'yü tanıyan hayvanseverler, şüpheliyi engelledi. Ö.Ü., çağırılan jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Ö.Ü.'nün kedi almaya çalıştığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi, bir iş yerinin de güvenlik kameralarına yansıdı.