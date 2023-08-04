Kedileri ayağıyla ezerek öldürüyordu: İçerden çıkınca bakın ne yaptı!
Korkunç olay Trabzon'da yaşandı. 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldüren yüzde 25 zihinsel engelli Ö.Ü., ev hapsi cezası aldı. Ancak adliyeden çıktıktan sonra rahat durmayan Ö.Ü. bir markete gidip bakın ne yaptı.
Giriş Tarihi: 04.08.2023
14:24 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
14:24
Trabzon Ortahisar'da 4 gün önce saat 22.30 sıralarında Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi. Ekipler, ölü kedileri incelemek üzere aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise hayvanseverlerin tepkisini çekti. Veteriner raporunda kedilerin vahşice öldürüldüğü tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Emniyet güçlerinin aradığı Ö.Ü. bir gün sonra DHA muhabiri olay yerinde röportaj yaparken sokağa geldi. Hayvanseverlerin tanıyıp tepki gösterdiği Ö.Ü. kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine polis, zihinsel engelli olduğu öne sürülen şüpheliyi yakaladı.
Polisin araştırmasında, şüphelinin daha önce de birçok mahalleden, 'sahiplenme' bahanesiyle yavru kedileri topladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ü. mahkemedeki ifadesinde, yavru kedileri annelerine götürdüğünü gerekçe gösterip kendini savundu. Yüzde 25 oranında zihinsel engelli raporu bulunan Ö.Ü.'ye, yeniden akıl sağlığı raporu alınması şartıyla ev hapsi cezası verildi.
Adliyeden çıktıktan sonra Ö.Ü., Akçaabat ilçesinin Kavaklı Mahallesi'nde daha önce kedi çaldığı ve bir kez de çalmaya teşebbüs ettiği markete gitti. Gözüne kestirdiği kedileri yeniden çalmak isteyen Ö.Ü.'yü tanıyan hayvanseverler, şüpheliyi engelledi. Ö.Ü., çağırılan jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Ö.Ü.'nün kedi almaya çalıştığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi, bir iş yerinin de güvenlik kameralarına yansıdı.