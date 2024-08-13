Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...

Kedilerin gizemli dünyasına bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları, kapsamlı bir araştırma sonucunda evcil kedilerin ne dediğini anlamanın mümkün olduğunu öne sürdü. On ay süren bir incelemede, 53 evcil kedinin davranışları detaylı bir şekilde analiz edildi ve çarpıcı sonuçlar elde edildi. Kedilerin iletişim dilini çözme yolunda atılan bu önemli adım, kedi sahipleri için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Peki, sizin kediniz sizce neler söylüyor?