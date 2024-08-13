13 Ağustos 2024, Salı
Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...
Kediler ve insanlar arasındaki binlerce yıllık ilişkiye dair çarpıcı bir keşif yapıldı! Tarih boyunca bağımsız ve yalnızlığı seven hayvanlar olarak bilinen kedilerin, insanlarla iletişim kurmada oldukça yetenekli olduğu ortaya çıktı. Yeni araştırmalar, kedilerin duygularını ve düşüncelerini aktarmak için yaklaşık 300 farklı yüz ifadesi kullandığını gösteriyor. Bu bulgu, kedilerin gizemli dünyasına dair önemli ipuçları sunarak, insan-kedi ilişkisini anlamamıza büyük katkı sağlıyor.
Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:04