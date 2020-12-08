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Keçinin doğurduğu oğlağı görünce hayrete düştü! 8 bacaklı çift boyunlu...

Son dakika haberi... Adana'nın Ceyhan ilçesinde hayvancılık yapan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner keçinin doğurduğu yavruyu görünce hayrete düştü! 8 bacaklı çift boyunlu oğlağı gören Siner, "Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 17:50
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Keçinin doğurduğu oğlağı görünce hayrete düştü! 8 bacaklı çift boyunlu...

İlçeye bağlı Sarısakal Mahallesi'nde hayvancılık yapan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner'e ait keçi, 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu.

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Keçinin doğurduğu oğlağı görünce hayrete düştü! 8 bacaklı çift boyunlu...

Remzi Siner, "Hamile keçimin doğurmasını dört gözle bekliyordum. Kendisi doğuramayınca ben doğurtmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Daha sonra keçimin karnını kestim, yavruyu çıkardım. 8 bacak ve 2 boyunluydu oğlak. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Keçiyi kestim, etini yiyeceğim. Başka çaremiz yok" dedi.

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Keçinin doğurduğu oğlağı görünce hayrete düştü! 8 bacaklı çift boyunlu...

Oğlak, doğduktan kısa süre sonra öldü.

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Keçinin doğurduğu oğlağı görünce hayrete düştü! 8 bacaklı çift boyunlu...

5 BACAKLI BUZAĞI GÖRENLERİ ŞOK ETTİ!

Turgutlu'nun Avşar Mahallesi'ndeki Halil Tüter'e ait çiftlikteki ineklerden biri, 2 gün önce doğum yapıp, 5 bacaklı buzağı dünyaya getirdi.

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Keçinin doğurduğu oğlağı görünce hayrete düştü! 8 bacaklı çift boyunlu...

Sol arka bacağına bitişik halde beşinci bacağı olan buzağı, çiftlik sahibi ile çalışanlarını şaşırttı.