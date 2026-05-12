Fırat'ta dev tahliye başladı! Keban Barajı'nda 7 yıl sonra bir ilk
Elazığ'da bulunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle su seviyesi kritik eşiğe yaklaştı. Olası taşkın riskine karşı barajın 6 tahliye kapağı 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Barajdan saniyede 361 metreküp su tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Elazığ'daki Keban Barajı'nda yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarlardaki su seviyesi yükseldi. 12 Mayıs 2026 Salı günü alınan kararla, olası taşkın riskine karşı barajın 6 tahliye kapağı açıldı. Keban Barajı'nda son olarak 2019 yılında kapaklar açılmıştı.
YOĞUN YAĞIŞLAR SONRASI SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Bölgede etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri nedeniyle Keban Barajı rezervuarına yüksek debili su girişi yaşandı. Su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması üzerine Devlet Su İşleri yetkilileri kontrollü tahliye kararı aldı.
Barajın 6 tahliye kapağının açılmasıyla saniyede 361 metreküp su çıkışı sağlanıyor. Keban Barajı'nda tahliye kapakları daha önce 1993, 2004 ve 2019 yıllarında açılmıştı.
VATANDAŞLAR TAHLİYEYİ CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİ
Tahliye kapaklarının açılmasıyla oluşan yoğun su akışı, bölgedeki vatandaşların da ilgisini çekti. Baraj çevresine gelen çok sayıda kişi, suyun akışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.