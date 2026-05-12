Fırat'ta dev tahliye başladı! Keban Barajı'nda 7 yıl sonra bir ilk

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Elazığ'da bulunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle su seviyesi kritik eşiğe yaklaştı. Olası taşkın riskine karşı barajın 6 tahliye kapağı 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Barajdan saniyede 361 metreküp su tahliyesi gerçekleştiriliyor.

KEBAN BARAJI'NIN TAHLİYE KAPAKLARI 7 YIL SONRA AÇILDI

Elazığ'daki Keban Barajı'nda yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarlardaki su seviyesi yükseldi. 12 Mayıs 2026 Salı günü alınan kararla, olası taşkın riskine karşı barajın 6 tahliye kapağı açıldı. Keban Barajı'nda son olarak 2019 yılında kapaklar açılmıştı.

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974’te işletmeye alınan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, elektrik üretiminin yanı sıra tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliğine de katkı sağlıyor. Toplam 8 üniteden oluşan tesisin kurulu gücü 1330 megavat seviyesinde bulunuyor.
YOĞUN YAĞIŞLAR SONRASI SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Bölgede etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri nedeniyle Keban Barajı rezervuarına yüksek debili su girişi yaşandı. Su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması üzerine Devlet Su İşleri yetkilileri kontrollü tahliye kararı aldı.

Barajın 6 tahliye kapağının açılmasıyla saniyede 361 metreküp su çıkışı sağlanıyor. Keban Barajı'nda tahliye kapakları daha önce 1993, 2004 ve 2019 yıllarında açılmıştı.

VATANDAŞLAR TAHLİYEYİ CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Tahliye kapaklarının açılmasıyla oluşan yoğun su akışı, bölgedeki vatandaşların da ilgisini çekti. Baraj çevresine gelen çok sayıda kişi, suyun akışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Gaziantep’ten Giresun’a giderken Keban ilçesinde mola verdiğini belirten Özcan Karadere, "Yağışlardan dolayı kapakları açma kararı almışlar. Biz de bekledik. Bizim için güzel bir an oldu. Kapaklar açıldı, suyun akışını izledik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.
"SU KOTUNUN YÜKSELMESİ SEVİNDİRİCİ"

Vatandaşlardan Ercan Tuncel ise Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin Türkiye için önemli bir tesis olduğunu belirterek, 7 yıl sonra su seviyesinin maksimum kot seviyesine yaklaşmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Tahliye sürecini DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, Keban Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürü Bekir Kaya ile bazı kurum temsilcileri de yerinde takip etti.

KEBAN BARAJI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin önemli hidroelektrik tesislerinden biri olan Keban Barajı, enerji üretiminin yanı sıra Fırat Havzası'ndaki su yönetiminde de kritik rol üstleniyor. Uzmanlar, yoğun yağış dönemlerinde kontrollü tahliye işlemlerinin taşkın riskini azaltmak açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Keban Barajı'ndaki tahliye sürecinin hava koşulları ve rezervuar seviyesine göre sürdürülebileceği değerlendiriliyor.

