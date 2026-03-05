Kaz Gölü'nde kuşlar görenleri mest etti!

Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Kaz Gölü kuşların mekânı oldu. Kuşların oluşturduğu manzara görsel şölen yarattı.

Hava sıcaklığının gece eksi 20, gündüz ise eksi 8 dereceye kadar düştüğü Çaldıran ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Soğuk hava tüm canlıları etkilerken, Kaz Gölü'nü mesken tutan kuşlar ise yiyecek arayışına girdi. KAZ GÖLÜ'NDE KUŞLAR GÖRENLERİ MEST ETTİ!

Özellikle sakarmeke kuşlarının uğrak noktası olan Kaz Gölü'ne sürüler halinde akın eden kuşlar, gölü barınma ve yiyecek alanı haline getirdi.

Kuş gözlemcileri ve doğaseverler için inceleme alanı olan göl, fotoğraf tutkunları için de görsel bir şölen sunuyor.