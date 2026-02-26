Kayseri'de üvey baba dehşeti: 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü, küfürler savurdu

Kayseri'de kan donduran şiddet! Servis şoförü üvey baba, 9 yaşındaki çocuğu dakikalarca darp edip küfürler yağdırdı. O dehşet anları saniye saniye kaydedilirken, vicdanları yaralayan olayla ilgili sıcak gelişmeler devam ediyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde vicdanları sızlatan bir şiddet olayı meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan F. Y., 3 yıl önce evlendiği Şerife G.'nin önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki oğlu M. E. T.'yi öldüresiye darp etti. Küçük çocuğun dakikalarca maruz kaldığı şiddet ve işittiği ağır küfürler, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

HUZUR ARARKEN KABUSU YAŞADILAR İkinci evliliğini yapan Şerife G., oğlu M. E. T.'yi de yanına alarak F.Y. ile yeni bir hayat kurmuştu. Ancak iddiaya göre, 3 yıllık evlilik süresince hem anne hem de küçük çocuk sistematik bir şiddetin kurbanı oldu. Üvey baba F. Y.'nin farklı zamanlarda evdeki huzuru kaçırarak fiziksel saldırılarda bulunduğu öğrenildi. ÜVEY OĞLUNU DAKİKALARCA DARP EDİP KÜFÜRLER YAĞDIRDI

ÜVEY BABADAN ACIMASIZCA ŞİDDET Sarsıcı görüntülerde üvey babanın küçük çocuğa acımasızca vurduğu, tehditler savurduğu ve ağır hakaretler ettiği görülüyor. Annenin ise çaresizlik içinde evladını korumaya çalıştığı ancak saldırganı durdurmakta güçlük çektiği anlar yürekleri dağladı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTILDI Yaşanan son darp olayının ardından anne Şerife G., emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, saldırgan üvey baba F. Y. hakkında derhal uzaklaştırma kararı çıkarttı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.