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Haberler Galeri Kayıp Korhan Berzeg arama çalışmalarında 85. gün! Tina'nın tahlil sonuçları belli oldu

Kayıp Korhan Berzeg arama çalışmalarında 85. gün! Tina'nın tahlil sonuçları belli oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, tatil için geldiği yazlık evinden 17 Haziran'da 'Tina' isimli Doberman cinsi köpeği ile ayrıldıktan sonra, kendisinden bir daha haber alınamayan Dünya Bankası'ndan emekli ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 85'inci gününde de devam ediyor. Berzeg ile kaybolduktan 74 gün sonra, kilo kaybı yaşamadan, vücudunda ve patilerinde toz ve çamur bulaşmadan geri dönen Tina'dan, kayıp olduğu süre içinde kapalı alanda mı tutulduğu ya da ormanda mı yaşadığının tespiti için alınan dışkı ve kan örneklerinde yapılan incelemede, delil elde edilecek hiçbir veri elde edilemediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 09.09.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 12:57
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Kayıp Korhan Berzeg arama çalışmalarında 85. gün! Tina’nın tahlil sonuçları belli oldu

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kayıp Korhan Berzeg arama çalışmalarında 85. gün! Tina’nın tahlil sonuçları belli oldu

17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, AFAD, Jandarma Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra İz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı. Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda; 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 3 kez aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı.

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Kayıp Korhan Berzeg arama çalışmalarında 85. gün! Tina’nın tahlil sonuçları belli oldu

BERZEG'İN EVLERİNDE DE ARAMALAR YAPILDI

Arama çalışmaları devam ederken Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in Gönen ve İstanbul'daki evlerinde bilgisayarları incelenirken, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesi alındı. Olay günü ve öncesinde Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.

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Kayıp Korhan Berzeg arama çalışmalarında 85. gün! Tina’nın tahlil sonuçları belli oldu

TİNA'NIN GELİŞİ UMUTLARI ARTIRDI

Korhan Berzeg'in Doberman cinsi köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki yazlığa geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin 'Tina' olduğu tespit edilince Berzeg'in eşi Angela Berzeg'e haber verildi. Angela Berzeg, Armutlu'ya gelip, köpeği evlerine götürdü.

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Kayıp Korhan Berzeg arama çalışmalarında 85. gün! Tina’nın tahlil sonuçları belli oldu

Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. İlk olarak, köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. Bunun üzerine arama çalışmalarına, Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca barındığı yere gitmesi için GPS takılıp aç bırakılan, bulunduğu yere götürülerek doğaya salınan Tina her defasında, Korhan Berzeg'e değil, yazlık eve döndü. Güvenlik görevlileri, Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başladı. Arama çalışmalarında katkısı olmayacağı düşünülen Tina, İstanbul'a dönen Angela Berzeg'e teslim edildi.