Kayınpederini öldürüp cenazesine katılmıştı! Tüyler ürperten mesajlar: Öldüreceksin ve ikimiz de kurtulacağız”

"ÖLDÜRECEKSİN İKİMİZDE KURTULACAĞIZ"
Kadının Güçer'e "Süleyman'ı sen öldüreceksin, ondan ikimiz de kurtulacağız, sen de rahatlayacaksın ben de. Bu işi sen yap, bu adamdan kurtulalım, öldükten sonra onun tazminatını alacağız, o zaman senin borçlarını kapatıp, düğününü yapacağım." şeklinde mesaj attığı, Adem Güçer'in de "Ben biletini kestim, bana bırak, perşembeye kadar niye yapmıyoruz anam" şeklindeki cevabı iddianamede yer aldı. Olaydan 4 gün önce sanıklardan Doğan Karakuş ile Adem Güçer'in tabancayı Sinan Hazar'dan aldıkları belirtildi.