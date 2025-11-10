Kayınpederini öldürüp cenazesine katılmıştı! Tüyler ürperten mesajlar: Öldüreceksin ve ikimiz de kurtulacağız”

KAN DONDURAN MESAJLAR

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Ayşe Budak hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme", Adem Güçer hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede kan donduran ifadeler de yer aldı. Ayşe Budak'ın Adem Güçer'e "Süleyman'ı sen öldüreceksin, ondan ikimiz de kurtulacağız, sen de rahatlayacaksın ben de. Bu işi sen yap, bu adamdan kurtulalım, öldükten sonra onun tazminatını alacağız, o zaman senin borçlarını kapatıp, düğününü yapacağım" şeklinde mesaj attığı, Adem Güçer'in de "Ben biletini kestim, bana bırak, perşembeye kadar niye yapmıyoruz anam" şeklindeki cevabı iddianamede yer aldı.