11 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri kayalıklardan atarak öldürmüştü! Davanın seyrini değiştirecek ifade

kayalıklardan atarak öldürmüştü! Davanın seyrini değiştirecek ifade

Son dakika haberine göre: Sigorta parası için eşini kayalıklardan atıp öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal'ın, eşi yokken hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıktı. Öte yandan; Hakan Aysal'ın 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan atarak öldürmesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 08:44
  • 1
  • 18
kayalıklardan atarak öldürmüştü! Davanın seyrini değiştirecek ifade

İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile 32 yaşındaki muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nde 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü. Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmiş, ancak kendisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
kayalıklardan atarak öldürmüştü! Davanın seyrini değiştirecek ifade

Eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü iddia edilen Aysal, 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

  • 3
  • 18
kayalıklardan atarak öldürmüştü! Davanın seyrini değiştirecek ifade

6 KEZ ADRES DEĞİŞTİRDİ

Semra Aysal'ın vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında attığı ıslak imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştı.

  • 4
  • 18
kayalıklardan atarak öldürmüştü! Davanın seyrini değiştirecek ifade

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi ifadeden kaçmak için 6 kez adres değiştiren sigortacı Rabia Ertaş hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. SABAH'ın telefonla ulaştığı Rabia Ertaş, 'Ben artık yurt dışında yaşıyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Duruşmaya gelemeyeceğim' diye yanıt vermişti.

  • 5
  • 18
kayalıklardan atarak öldürmüştü! Davanın seyrini değiştirecek ifade

SON DURUŞMAYA KATILDI

Önceki gün Fethiye'de görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Aysal sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aylardır duruşmaya gelmeyen ve Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde yaşadığı anlaşılan sigortacı Rabia Ertaş da duruşmada hazır bulundu.