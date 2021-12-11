kayalıklardan atarak öldürmüştü! Davanın seyrini değiştirecek ifade

Son dakika haberine göre: Sigorta parası için eşini kayalıklardan atıp öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal'ın, eşi yokken hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıktı. Öte yandan; Hakan Aysal'ın 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan atarak öldürmesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 08:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL