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Katliamcı Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Blinken’ı hedef aldı

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak katliam gerçekleştiren katil İsrail'in aşbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a resmen ateş püskürdü. ABD'nin İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatına yönelik engellerin "akılsızca" olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bize silahları verin, işi çok daha hızlı bitirelim diyorum" derken Beyaz Saray'dan ise cevap gecikmedi.

Giriş: 19.06.2024 14:05
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Katliamcı Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Blinken’ı hedef aldı

Geçtiğimiz aylarda İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatını duraklatan ABD bu hafta Tel Aviv'e 18 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satışına onay verdi. ABD'nin F-15 kararı ile yetinmeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün ABD yönetimine silah ve mühimmat sevkiyatına yönelik engellerin kaldırılması için çağrı yaparken Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a seslendi ve Beyaz Saray'a adeta ateş püskürdü.

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Katliamcı Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Blinken’ı hedef aldı

DAHA FAZLA YARDIM İSTİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı açıkça hedef alan Netanyahu, "Bakan Blinken yakın zamanda İsrail'deyken samimi bir görüşme yaptık, ABD'nin savaşın başından beri İsrail'e verdiği desteği derinden takdir ettiğimi söyledim" dedi.

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Katliamcı Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Blinken’ı hedef aldı

BLINKEN'I HEDEF ALDI

Blinken'a ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu söylediğini vurgulayan Netanyahu, ABD'li bakana "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı canı için savaşıyor" dediğini hatırlattı.

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Katliamcı Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Blinken’ı hedef aldı

İngilizce konuşan Netanyahu açıkça Blinken'ı hedef alırken ABD Dışişleri Bakanı'nın Washington'da bir basın toplantısı düzenlemeyi planlamasından saatler önce yayımlandı.

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Katliamcı Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Blinken’ı hedef aldı

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

"Bize silahları verin, işi çok daha hızlı bitirelim diyorum" ifadesini kullanan Netanyahu'ya Beyaz Saray'dan cevap gecikmedi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin İsrail'den silah ve mühimmat esirgediği yönündeki iddialarından saatler sonra konuştu ve İsrail'den silah esirgenmediği konusunda ısrar etti.

Jean Pierre, salı günü yaptığı açıklamada Netanyahu'nun konuşması için "Gerçekten neyden bahsettiğini bilmiyoruz." dedi.