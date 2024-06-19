Katliamcı Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Blinken’ı hedef aldı

BLINKEN'I HEDEF ALDI

Blinken'a ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu söylediğini vurgulayan Netanyahu, ABD'li bakana "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı canı için savaşıyor" dediğini hatırlattı.