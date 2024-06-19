19 Haziran 2024, Çarşamba
Katliamcı Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Blinken’ı hedef aldı
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak katliam gerçekleştiren katil İsrail'in aşbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a resmen ateş püskürdü. ABD'nin İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatına yönelik engellerin "akılsızca" olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bize silahları verin, işi çok daha hızlı bitirelim diyorum" derken Beyaz Saray'dan ise cevap gecikmedi.
Giriş: 19.06.2024 14:05
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